A Nasa abriu um processo seletivo para sua próxima turma de astronautas, que poderá participar de futuras missões à Lua e contribuir para a construção de uma base na superfície lunar. As inscrições seguem até 3 de dezembro de 2026 e a remuneração anual prevista é de US$ 164.395 (cerca de R$ 940 mil na cotação atual).

De acordo com comunicado da agência espacial, os profissionais selecionados receberão treinamento para trabalhar em condições extremas, que incluem exposição à radiação cósmica, temperaturas negativas e poeira abrasiva. A nova geração de astronautas também poderá ajudar a desenvolver sistemas destinados às primeiras missões tripuladas a Marte.

Desde a década de 1960, a agência selecionou 370 pessoas para a formação de astronautas. Atualmente, conta com 32 profissionais em atividade.

Quais são os requisitos para ser astronauta da Nasa?

Para participar do processo seletivo, os interessados devem atender aos seguintes critérios:

Ter cidadania americana;

Possuir mestrado em áreas de ciência, tecnologia, engenharia ou matemática, ou formação equivalente;

Ter pelo menos três anos de experiência profissional na área ou atender aos requisitos de experiência de voo, no caso de pilotos;

Ser aprovado nos exames médicos exigidos para voos espaciais de longa duração;

Demonstrar habilidades de liderança, comunicação e trabalho em equipe.

A exigência de mestrado também pode ser atendida por candidatos com pelo menos dois anos de doutorado em áreas relacionadas, formação médica ou qualificação em uma escola reconhecida de pilotos de testes.

As inscrições devem ser realizadas pela plataforma oficial de recrutamento. A previsão é que os selecionados sejam anunciados no fim de 2027.

Na seleção anterior, aberta em 2024, a Nasa recebeu mais de 8 mil candidaturas e escolheu dez profissionais.

Quando a Nasa pretende construir uma base na Lua?

Apresentado em março, durante o evento Ignition, o projeto de instalação de uma base lunar está dividido em três etapas.

A primeira prevê o envio de equipamentos robóticos até 2029. Entre 2029 e 2032, a agência pretende ampliar a infraestrutura necessária para a permanência humana. A partir de então, deverão começar as operações humanas na base.

Como parte desse planejamento, a missão Artemis II levou quatro astronautas para sobrevoar a Lua em abril deste ano. A Artemis III, prevista para meados de 2027, deverá testar o acoplamento da espaçonave Orion com os módulos de pouso desenvolvidos pela Blue Origin e pela SpaceX, em órbita terrestre.

Caso o cronograma seja cumprido, o primeiro pouso tripulado do programa Artemis deverá ocorrer em 2028.

Os desafios de viver na Lua a -203 °C

A base lunar será instalada na região do polo sul do satélite natural da Terra, onde os astronautas terão de lidar com condições ambientais extremas. Em áreas permanentemente sombreadas, as temperaturas podem chegar a aproximadamente -203 °C. Nas regiões próximas que recebem luz solar, porém, podem ultrapassar os 54 °C.

A posição do Sol, constantemente próxima ao horizonte, também dificulta a visibilidade e a captação de energia solar. Outros desafios incluem a exposição à radiação cósmica, o impacto de micrometeoritos e o contato com a poeira lunar, que pode danificar equipamentos e prejudicar a saúde pulmonar.

Apesar dessas condições, o polo sul lunar apresenta um recurso estratégico para a exploração espacial: a possível presença de gelo em crateras permanentemente sombreadas. Esse material poderá ser utilizado na obtenção de água, oxigênio e combustível, recursos importantes para a manutenção das futuras operações na superfície.