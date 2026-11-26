Do deserto de Arrakis às mesas de pingue-pongue, Timothée Chalamet protagonizou alguns dos momentos mais disputados pelos fãs nas últimas edições da CCXP. O ator esteve duas vezes no festival de cultura pop em São Paulo, em 2023 e 2025.

Nas duas visitas, o astro hollywoodiano apresentou prévias de seus próximos lançamentos, distribuiu autógrafos e demonstrou carinho pelo público brasileiro.

Com a chegada de "Duna: Parte Três" aos cinemas em dezembro, relembre as passagens do intérprete de Paul Atreides pelo festival.

CCXP 2023: estreia no festival ao lado de Zendaya

Chalamet fez sua primeira aparição na CCXP em 3 de dezembro de 2023, no último dia da décima edição do evento.

O ator desembarcou em São Paulo na véspera do painel e foi recebido por fãs no aeroporto. Entre os presentes que ganhou, estavam um boné do Brasil e uma pulseira da amizade. O artista também distribuiu autógrafos antes de deixar o local.

A principal atração da visita foi o painel de "Duna: Parte Dois", que reuniu Chalamet, Zendaya, Austin Butler, Florence Pugh e o diretor Denis Villeneuve no Palco Thunder.

O público teve acesso aos dez primeiros minutos do longa, além de cenas inéditas que mostravam o romance entre Paul Atreides e Chani e a primeira vez em que o protagonista montava um verme de areia.

Na época, Chalamet também estava em meio à divulgação de "Wonka", musical sobre a juventude do excêntrico chocolateiro de "A Fantástica Fábrica de Chocolate", que chegaria aos cinemas brasileiros quatro dias depois do painel.

CCXP 2025: bandeira do Brasil, dança e 'Marty Supreme'

Dois anos depois, Chalamet voltou ao São Paulo Expo com um projeto distante da ficção científica: "Marty Supreme", filme da produtora A24 dirigido por Josh Safdie.

Antes mesmo de participar do festival, o ator compartilhou nas redes sociais dois presentes que recebeu durante a passagem pelo país: uma camisa personalizada da Seleção Brasileira com seu nome e uma bandeira do Brasil.

Em 5 de dezembro de 2025, Chalamet subiu ao Palco Thunder enrolado na bandeira brasileira. O painel, comandado por Maisa Silva e Marcelo Forlani, marcou a estreia da A24 e da distribuidora Diamond Films na CCXP.

Ao lado de Safdie, o ator comentou a preparação para interpretar Marty Mauser, um ambicioso jogador de tênis de mesa que busca reconhecimento internacional na década de 1950. Os fãs também puderam conferir duas cenas exclusivas do filme.

A passagem pelo Palco Omelete rendeu outro momento que repercutiu entre os fãs. Chalamet mostrou suas habilidades na dança ao reproduzir a coreografia de "Crank That", música do rapper Soulja Boy.

Timothée Chalamet estará na CCXP 2026?

A Warner Bros. confirmou sua participação na CCXP26 com experiências imersivas inspiradas em "Duna: Parte Três" e "Godzilla e Kong: Supernova".

Apesar da presença da franquia no festival, Chalamet ainda não foi anunciado entre os convidados desta edição.

A CCXP26 acontece entre 3 e 6 de dezembro, no São Paulo Expo, na capital paulista. Já o terceiro filme da saga comandada por Denis Villeneuve estreia nos cinemas brasileiros em 17 de dezembro de 2026.

Confira o trailer de 'Duna: Parte Três':