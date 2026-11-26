Timothée Chalamet: astro hollywoodiano mobilizou multidões em São Paulo durante a divulgação de duas das principais produções de sua carreira (Chris DELMAS/AFP)
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Publicado em 26 de novembro de 2026 às 13h59.
Do deserto de Arrakis às mesas de pingue-pongue, Timothée Chalamet protagonizou alguns dos momentos mais disputados pelos fãs nas últimas edições da CCXP. O ator esteve duas vezes no festival de cultura pop em São Paulo, em 2023 e 2025.
Nas duas visitas, o astro hollywoodiano apresentou prévias de seus próximos lançamentos, distribuiu autógrafos e demonstrou carinho pelo público brasileiro.
Com a chegada de "Duna: Parte Três" aos cinemas em dezembro, relembre as passagens do intérprete de Paul Atreides pelo festival.
Chalamet fez sua primeira aparição na CCXP em 3 de dezembro de 2023, no último dia da décima edição do evento.
O ator desembarcou em São Paulo na véspera do painel e foi recebido por fãs no aeroporto. Entre os presentes que ganhou, estavam um boné do Brasil e uma pulseira da amizade. O artista também distribuiu autógrafos antes de deixar o local.
A principal atração da visita foi o painel de "Duna: Parte Dois", que reuniu Chalamet, Zendaya, Austin Butler, Florence Pugh e o diretor Denis Villeneuve no Palco Thunder.
O público teve acesso aos dez primeiros minutos do longa, além de cenas inéditas que mostravam o romance entre Paul Atreides e Chani e a primeira vez em que o protagonista montava um verme de areia.
Na época, Chalamet também estava em meio à divulgação de "Wonka", musical sobre a juventude do excêntrico chocolateiro de "A Fantástica Fábrica de Chocolate", que chegaria aos cinemas brasileiros quatro dias depois do painel.
Dois anos depois, Chalamet voltou ao São Paulo Expo com um projeto distante da ficção científica: "Marty Supreme", filme da produtora A24 dirigido por Josh Safdie.
Antes mesmo de participar do festival, o ator compartilhou nas redes sociais dois presentes que recebeu durante a passagem pelo país: uma camisa personalizada da Seleção Brasileira com seu nome e uma bandeira do Brasil.
Em 5 de dezembro de 2025, Chalamet subiu ao Palco Thunder enrolado na bandeira brasileira. O painel, comandado por Maisa Silva e Marcelo Forlani, marcou a estreia da A24 e da distribuidora Diamond Films na CCXP.
Ao lado de Safdie, o ator comentou a preparação para interpretar Marty Mauser, um ambicioso jogador de tênis de mesa que busca reconhecimento internacional na década de 1950. Os fãs também puderam conferir duas cenas exclusivas do filme.
A passagem pelo Palco Omelete rendeu outro momento que repercutiu entre os fãs. Chalamet mostrou suas habilidades na dança ao reproduzir a coreografia de "Crank That", música do rapper Soulja Boy.
A Warner Bros. confirmou sua participação na CCXP26 com experiências imersivas inspiradas em "Duna: Parte Três" e "Godzilla e Kong: Supernova".
Apesar da presença da franquia no festival, Chalamet ainda não foi anunciado entre os convidados desta edição.
A CCXP26 acontece entre 3 e 6 de dezembro, no São Paulo Expo, na capital paulista. Já o terceiro filme da saga comandada por Denis Villeneuve estreia nos cinemas brasileiros em 17 de dezembro de 2026.