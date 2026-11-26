Windows 11: sistema tem ajustes separados para ampliar só as letras, a interface inteira ou um trecho da tela (Microsoft/Divulgação)
Colaboradora
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 14h01.
O Windows 11 tem três ajustes nativos para letra pequena na tela. O Tamanho do texto aumenta só as letras; a Escala amplia texto, ícones e janelas na mesma proporção; a Lupa dá zoom temporário em um trecho, sem mudar o sistema. A resolução deve ficar no valor recomendado, e nem todo programa reage igual aos ajustes.
A letra pequena no Windows 11 costuma ter duas origens: telas de alta resolução em notebooks de 13 ou 14 polegadas, que já saem de fábrica com menus e janelas compactos, e a dificuldade de visão do próprio usuário. No Brasil, 7,9 milhões de pessoas não conseguem ou têm muita dificuldade para enxergar mesmo com óculos ou lentes de contato, segundo o Censo 2022 do IBGE.
O sistema da Microsoft trata o problema com três ajustes independentes, em menus diferentes e com efeitos distintos. Escolher o errado pode deixar ícones gigantes sem necessidade ou a imagem embaçada.
Cada recurso atua em uma camada da tela. A escolha depende do que está pequeno: só as letras, a interface inteira ou um detalhe pontual.
O Tamanho do texto é o ajuste indicado quando ícones e janelas estão em bom tamanho, mas ler menus e e-mails exige esforço.
O Windows leva alguns segundos para redesenhar a tela. Como ícones e layout continuam iguais, botões e elementos gráficos de alguns programas podem seguir pequenos. Nesses casos, a Escala tem efeito mais amplo.
A Escala resolve a sensação de que tudo está minúsculo, comum em notebooks compactos com tela Full HD ou superior e em monitores 4K. Também ajuda quem conecta o computador a uma TV.
A mudança vale na hora para a maior parte do sistema, mas alguns programas só se ajustam depois de reabertos. A Microsoft indica partir da opção marcada como "Recomendado" e subir aos poucos.
Há também a escala personalizada, que aceita valores de 100% a 500%. Ela pode provocar janelas cortadas e menus desalinhados e não é indicada como primeira tentativa.
Não. Reduzir a resolução deixa os elementos maiores, mas a tela passa a exibir menos pixels do que foi projetada para mostrar. O resultado costuma ser texto borrado, imagem esticada ou bordas pretas.
A resolução define a quantidade de pontos que formam a imagem; a escala define o tamanho com que os elementos aparecem dentro dela. Para conferir, abra Configurações > Sistema > Tela > Resolução da tela e verifique se o valor escolhido é o marcado como "Recomendado", que em geral corresponde à resolução nativa do monitor.
A Lupa serve para leituras pontuais: conferir um número em uma planilha densa, ler a letra miúda de um contrato em PDF ou examinar o detalhe de uma imagem. Ela funciona por atalhos de teclado:
Em Configurações > Acessibilidade > Lupa (ou pelo atalho Windows + Ctrl + M), dá para escolher o modo de exibição. A versão em tela inteira amplia tudo; a lente acompanha o ponteiro do mouse; a ancorada mostra a área ampliada em uma faixa fixa no topo. A Lupa também lê o texto em voz alta.
O suporte a ajustes de tamanho varia de programa para programa. Aplicativos antigos ou com interface própria podem ignorar o Tamanho do texto ou cortar botões e caixas de diálogo quando o texto passa de 125% ou 150%.
Quando um programa específico fica pequeno ou embaçado com a escala ativa, há uma correção individual:
Dentro de navegadores, do Explorador de Arquivos e de muitos editores de texto, Ctrl + roda do mouse amplia só aquela janela. No navegador, Ctrl + 0 restaura o tamanho padrão da página.
Os ajustes voltam ao padrão pelo mesmo caminho em que foram feitos. No Tamanho do texto, basta levar o controle deslizante a 100% e clicar em Aplicar; na Escala, selecionar a porcentagem marcada como "Recomendado". A Lupa não altera o sistema e sai da tela com Windows + Esc.
Os nomes dos menus podem variar conforme a versão do Windows 11 e as atualizações instaladas. Os caminhos descritos seguem a documentação da Microsoft em português, consultada em novembro de 2026.
Não. O Tamanho do texto amplia só as letras. Para aumentar ícones, botões e janelas juntos, o ajuste é a Escala.
Não deveria, desde que a resolução esteja no valor recomendado. O que costuma borrar a imagem é reduzir a resolução abaixo da nativa do monitor.
Sim. Os dois ajustes são independentes e podem ser combinados. Testar um por vez facilita encontrar a medida certa.
Windows + sinal de mais (+) liga a Lupa e amplia a tela. Windows + Esc fecha a ferramenta.
Não. Tamanho do texto, Escala e Lupa são recursos nativos do Windows 11 e estão disponíveis em Configurações.