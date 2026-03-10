BBB 26: Babu Santana é o eliminado do programa; veja a porcentagem

O oitavo Paredão do Big Brother Brasil 26 foi exibido nessa terça-feira, 10. O eliminado da vez foi Babu Santana. Ele recebeu 68,62% dos votos, enquanto Milena e Chaiany, que também disputavam o Paredão, receberam 30,91% e 0,47% respectivamente.

Paredão

O oitavo Paredão do BBB 26 foi formado no domingo, 8. Os Líderes Jonas e Cowboy indicaram Milena, enquanto a casa votou em Jordana, que teve direito a um contragolpe e puxou Chaiany. Babu já estava no Paredão, indicado pelo Anjo e pelo Monstro.

Quem já foi eliminado?

Além de Babu, outros seis brothers já saíram pela porta do BBB 26: Aline Campos, Matheus, Brigido, Sarah Andrade, Marcelo e Maxiane. Pedro desistiu do programa, enquanto Henri Castelli teve que ser retirado do reality por razões médicas. Paulo Augusto, Sol Vega e Edilson foram expulsos por agressão.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.