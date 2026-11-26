Ariana Grande: projeto em duas partes acompanha os preparativos para os shows e celebra o retorno da cantora aos palcos após sete anos (Reprodução/Youtube)
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Publicado em 26 de novembro de 2026 às 13h42.
Ariana Grande lançará um documentário e um filme-concerto sobre sua "Eternal Sunshine Tour" em dezembro. As produções mostrarão os bastidores da turnê e os shows da cantora, que foi seu primeiro retorno aos palcos em sete anos. Ambas estreiam na plataforma Peacock em datas consecutivas.
Os fãs de Ariana Grande poderão acompanhar de perto os bastidores de seu retorno aos palcos. A cantora anunciou, na terça-feira, 24, o lançamento de um documentário e um filme-concerto sobre a "Eternal Sunshine Tour", sua primeira turnê em sete anos.
As duas produções estreiam em dezembro no Peacock e têm a própria artista entre os produtores executivos. O projeto também mostrará o processo criativo de "Petal", oitavo álbum de estúdio da cantora, lançado em julho deste ano.
Intitulado "The Eternal Sunshine Diaries: The Making of the Tour", o documentário acompanha os 30 dias que antecederam a estreia da turnê, realizada em 6 de junho, em Oakland, nos Estados Unidos.
As câmeras registraram um período em que Ariana dividia sua rotina entre os preparativos para os shows e a conclusão de "Petal". O público poderá acompanhar o trabalho da cantora e de sua equipe para colocar de pé um espetáculo dividido em cinco atos, além do bis.
A segunda produção, "The Eternal Sunshine Tour", levará a experiência dos shows às telas.
O espetáculo explora temas como cura emocional, autoconhecimento e a relação da artista com suas memórias de infância, com uma narrativa que conecta diferentes momentos de sua carreira.
O repertório do primeiro show contou com 11 músicas de "Eternal Sunshine", além de faixas dos álbuns "Positions", "Dangerous Woman" e "Thank U, Next".
Ariana também apresentou "Hate That I Made You Love Me", de "Petal", e incorporou outras músicas do novo disco ao repertório ao longo da turnê. A seleção de canções que integrarão o filme ainda não foi divulgada.
A "Eternal Sunshine Tour" marcou a primeira turnê da cantora desde a "Sweetener World Tour", realizada em 2019.
A série de apresentações concentrou várias datas em uma mesma cidade, com cinco shows em Nova York, cinco em Los Angeles e dez na O2 Arena, em Londres, onde a turnê foi encerrada em 1º de setembro.
Em agosto, Ariana anunciou que faria uma pausa nos compromissos públicos após concluir a turnê. O documentário e o filme-concerto chegam em meio a esse período de afastamento.
As duas produções serão lançadas em dias consecutivos no Peacock. A "The Eternal Sunshine Diaries: The Making of the Tour" será no dia 11 de dezembro, enquanto a "The Eternal Sunshine Tour" vai ao ar no dia 12 de dezembro.
A estreia no Brasil ainda não foi confirmada.