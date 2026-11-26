Os fãs de Ariana Grande poderão acompanhar de perto os bastidores de seu retorno aos palcos. A cantora anunciou, na terça-feira, 24, o lançamento de um documentário e um filme-concerto sobre a "Eternal Sunshine Tour", sua primeira turnê em sete anos.

As duas produções estreiam em dezembro no Peacock e têm a própria artista entre os produtores executivos. O projeto também mostrará o processo criativo de "Petal", oitavo álbum de estúdio da cantora, lançado em julho deste ano.

O que mostrará o documentário de Ariana Grande?

Intitulado "The Eternal Sunshine Diaries: The Making of the Tour", o documentário acompanha os 30 dias que antecederam a estreia da turnê, realizada em 6 de junho, em Oakland, nos Estados Unidos.

As câmeras registraram um período em que Ariana dividia sua rotina entre os preparativos para os shows e a conclusão de "Petal". O público poderá acompanhar o trabalho da cantora e de sua equipe para colocar de pé um espetáculo dividido em cinco atos, além do bis.

Filme-concerto reunirá sucessos da carreira

A segunda produção, "The Eternal Sunshine Tour", levará a experiência dos shows às telas.

O espetáculo explora temas como cura emocional, autoconhecimento e a relação da artista com suas memórias de infância, com uma narrativa que conecta diferentes momentos de sua carreira.

O repertório do primeiro show contou com 11 músicas de "Eternal Sunshine", além de faixas dos álbuns "Positions", "Dangerous Woman" e "Thank U, Next".

Ariana também apresentou "Hate That I Made You Love Me", de "Petal", e incorporou outras músicas do novo disco ao repertório ao longo da turnê. A seleção de canções que integrarão o filme ainda não foi divulgada.

O retorno de Ariana Grande aos palcos

A "Eternal Sunshine Tour" marcou a primeira turnê da cantora desde a "Sweetener World Tour", realizada em 2019.

A série de apresentações concentrou várias datas em uma mesma cidade, com cinco shows em Nova York, cinco em Los Angeles e dez na O2 Arena, em Londres, onde a turnê foi encerrada em 1º de setembro.

Em agosto, Ariana anunciou que faria uma pausa nos compromissos públicos após concluir a turnê. O documentário e o filme-concerto chegam em meio a esse período de afastamento.

Quando estreia o documentário de Ariana Grande?

As duas produções serão lançadas em dias consecutivos no Peacock. A "The Eternal Sunshine Diaries: The Making of the Tour" será no dia 11 de dezembro, enquanto a "The Eternal Sunshine Tour" vai ao ar no dia 12 de dezembro.

A estreia no Brasil ainda não foi confirmada.