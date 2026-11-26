Black Eyed Peas se apresenta no Rock in Rio no próximo domingo, 6, no Palco Mundo (Reprodução / @blackeyedpeas/Instagram)
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Publicado em 26 de novembro de 2026 às 13h56.
Última atualização em 26 de novembro de 2026 às 13h57.
O Nubank anunciou nesta quarta-feira, 25, o festival Nu RockCorps, que terá apresentações de Black Eyed Peas e João Gomes.
O evento será exclusivo para clientes do banco e terá um formato diferente: os ingressos não serão vendidos, mas conquistados por meio de trabalho voluntário.
Para garantir a entrada, será necessário realizar quatro horas de voluntariado em uma das organizações parceiras da iniciativa.
O agendamento deve ser feito pelo site oficial do evento, o nurockcorps.com.br.
A programação de atividades começa em 16 de dezembro, em São Paulo, e seguirá até abril de 2027.
Ao todo, serão 300 projetos vinculados a 200 ONGs, distribuídas por sete cidades: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Belém, Salvador, Brasília e Porto Alegre.
As inscrições para as ações voluntárias já começaram e serão disponibilizadas gradualmente.
Novas datas, cidades e organizações parceiras serão incluídas no site nas próximas semanas. A expectativa do Nubank é mobilizar mais de 160 mil horas de trabalho voluntário.
“Fazer um show em que o público chega ali depois de ajudar alguém é muito importante pra mim. É um jeito de chegar a mais gente e de agradecer ao meu público”, disse João Gomes em comunicado enviado à imprensa.
Já o Black Eyed Peas destacou a expectativa de voltar ao Brasil para a apresentação. “Os brasileiros sempre nos receberam muito bem, e a gente queria voltar de um jeito que significasse mais. Estamos preparados para fazer um show ainda mais especial”, disse o grupo.
Segundo Juliana Roschel, vice-presidente de Marketing & Growth do Nubank, a proposta também busca aproximar os clientes de organizações sociais de diferentes regiões do país.