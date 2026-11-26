O Nubank anunciou nesta quarta-feira, 25, o festival Nu RockCorps, que terá apresentações de Black Eyed Peas e João Gomes.

O evento será exclusivo para clientes do banco e terá um formato diferente: os ingressos não serão vendidos, mas conquistados por meio de trabalho voluntário.

Quando e onde acontece o evento?

O evento acontecerá em 17 de abril de 2027 no Nubank Parque.

Como conseguir os ingressos de graça?

Para garantir a entrada, será necessário realizar quatro horas de voluntariado em uma das organizações parceiras da iniciativa.

O agendamento deve ser feito pelo site oficial do evento, o nurockcorps.com.br.

A programação de atividades começa em 16 de dezembro, em São Paulo, e seguirá até abril de 2027.

Ao todo, serão 300 projetos vinculados a 200 ONGs, distribuídas por sete cidades: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Belém, Salvador, Brasília e Porto Alegre.

As inscrições para as ações voluntárias já começaram e serão disponibilizadas gradualmente.

Novas datas, cidades e organizações parceiras serão incluídas no site nas próximas semanas. A expectativa do Nubank é mobilizar mais de 160 mil horas de trabalho voluntário.

Outras atrações

Mais atrações musicais do festival ainda serão anunciadas.

“Fazer um show em que o público chega ali depois de ajudar alguém é muito importante pra mim. É um jeito de chegar a mais gente e de agradecer ao meu público”, disse João Gomes em comunicado enviado à imprensa.

Já o Black Eyed Peas destacou a expectativa de voltar ao Brasil para a apresentação. “Os brasileiros sempre nos receberam muito bem, e a gente queria voltar de um jeito que significasse mais. Estamos preparados para fazer um show ainda mais especial”, disse o grupo.

Segundo Juliana Roschel, vice-presidente de Marketing & Growth do Nubank, a proposta também busca aproximar os clientes de organizações sociais de diferentes regiões do país.