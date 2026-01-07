BBB 26 vem aí: veja quando começa e o que esperar da nova edição

O Big Brother Brasil 26 já tem data definida e a contagem regressiva começou.

A 26ª edição do reality show mais assistido da televisão brasileira estreia na próxima segunda-feira, 12 de janeiro de 2026, na TV Globo, com apresentação de Tadeu Schmidt.

Casas de Vidro

A produção decidiu inovar na fase que antecede a estreia oficial do programa. Nesta edição serão realizadas Casas de Vidro simultâneas nas cinco regiões do Brasil, onde 20 candidatos do grupo “Pipoca”, ou seja, os anônimos, serão apresentados ao público com transmissão ao vivo. No domingo, dia 11, um dia antes da estreia, o público vai decidir quais participantes entrarão na casa.

Elenco oficial

A lista completa de candidatos “Pipoca” será mostrada nesta sexta-feira, 9, com entradas dos confinados nas Casas de Vidro, antes mesmo da estreia. Já os integrantes dos grupos “Camarote” (famosos) e “Veteranos” (ex-BBB’s) serão anunciados no próprio dia de estreia do programa.

Big Fones

Os Big Fones ganham uma função ampliada e inédita no jogo. Ao todo, serão três aparelhos espalhados pela casa, e o público poderá participar diretamente da escolha de qual mensagem será lida quando um deles tocar, dando voz aos telespectadores na dinâmica interna do programa.

Fim das plantas

Uma das grandes novidades da edição é a possibilidade de substituir participantes ao decorrer do jogo, algo inédito para o programa. A produção criou o "Laboratório', onde candidatos extras ficarão confinados e disputarão uma chance de entrar na casa caso o público ache que um dos participantes dentro do jogo é uma "planta".

Prêmio

O prêmio do Big Brother Brasil 26 será de R$ 3 milhões, maior valor pago na história do reality. O prêmio ficará exposto na casa durante toda a competição, como forma de instigar os participantes a jogarem.