A era dos micro prazeres na gastronomia

Marena Cucina: restaurante em casa com quintal amplo (Tadeu Brunelli/Divulgação)
Repórter de Casual
Publicado em 14 de junho de 2026 às 12h03.
Um café especial pela manhã, uma taça de um bom vinho ao fim do dia, um brunch caprichado no fim de semana ou a escolha de ingredientes mais sofisticados para cozinhar em casa. Em meio a rotinas aceleradas, incertezas econômicas e excesso de estímulos, consumidores têm encontrado satisfação em experiências simples, mas cuidadosamente escolhidas.
Esse comportamento ajuda a explicar a ascensão dos chamados micro prazeres: pequenas indulgências incorporadas à rotina como forma de bem-estar e recompensa emocional. Mais do que consumir, trata-se de atribuir significado a momentos cotidianos. "Consumir esses produtos mais caros virou uma forma de marcar a experiência e os momentos compartilhados à mesa", diz Mário Martins da Costa Jr., sócio do restaurante Marena Cucina.
O movimento reflete uma transformação mais ampla na percepção de valor. O que antes era associado a ocasiões especiais passa a fazer parte do dia a dia, enquanto o luxo deixa de ser definido apenas pelo preço e passa a envolver atributos como origem, qualidade, narrativa e experiência sensorial.
Entre consumidores mais jovens e em um cenário econômico mais instável, cresce a busca por formas acessíveis de sofisticação. O luxo deixa de ser um evento raro e passa a ocupar pequenos espaços da rotina.
Segundo Mário, a mudança se intensificou após a pandemia. Hoje, o consumo desses produtos está menos ligado a celebrações específicas e mais ao desejo de qualificar momentos do cotidiano.
Entre os rótulos presentes na carta do Marena estão vinhos como Tignanello Toscano IGT Antinori, Promis Ca’ Marcanda Gaja e Chambolle-Musigny Joseph Drouhin, frequentemente pedidos em taça dentro dessa lógica de consumo mais fragmentado.
A tendência se conecta a um processo mais amplo de valorização do cotidiano. Produtos antes considerados básicos passaram por uma reinterpretação. O café é um dos exemplos mais evidentes: deixou de ser apenas uma bebida para incorporar método de preparo, origem e experiência sensorial.
O mesmo ocorre com pães de fermentação natural, azeites de produção limitada e outros produtos que passaram a ocupar o espaço de pequenas indulgências do dia a dia.
Na Colhida, marca de azeites artesanais, esse movimento aparece na forma como ingredientes são tratados como parte da experiência gastronômica. A proposta valoriza diferentes perfis aromáticos e origens, reforçando a ideia de que até itens simples carregam identidade própria.
Para a sócia da marca, Gabi Zan, o interesse do consumidor está cada vez mais ligado à história por trás do produto. "Um azeite hoje não é apenas um ingrediente. Ele representa território, clima, safra e pessoas. Isso muda completamente a forma como o cliente se relaciona com o que consome", afirma.
As redes sociais tiveram papel central na aceleração desse comportamento. A exposição constante a conteúdos gastronômicos, avaliações e recomendações ampliou o repertório dos consumidores e elevou o nível de expectativa em relação às experiências. Detalhes antes invisíveis passaram a ser percebidos, da apresentação dos pratos ao ambiente e à forma de servir.
Para Caio Tucunduva, sócio da torrefação de cafés especiais NoMoreBadCoffee e dos bares Café Hotel e Palermo, o acesso ampliado a referências transformou a forma como o consumidor percebe até experiências simples, como tomar um café.
"No Palermo, decidi servir o café especial da NoMoreBadCoffee em copinhos de cristal bisotados antigos. É uma escolha que foge completamente do padrão”, afirma. A percepção de quando você recebe um copinho desses com um café fantástico dentro é completamente diferente do que o cliente já tinha experimentado antes.”
O avanço dos micro prazeres reflete uma mudança cultural mais ampla: a valorização da experiência em detrimento da posse. Em vez de acumular bens, consumidores passam a priorizar momentos capazes de gerar satisfação imediata e memórias positivas.
Na Chocolat du Jour, esse conceito já faz parte da identidade da marca. Ela foi uma das primeiras a investir no conceito bean to bar, produzindo o próprio chocolate a partir do grão de cacau, cultivado em uma fazenda própria no sul da Bahia. A proposta é transformar pequenas pausas em experiências sensoriais mais marcantes — e a Truffe du Jour, principal ícone da casa, sintetiza essa ideia de indulgência sofisticada.
Para a sócia Patrícia Landmann, o chocolate pode estar presente em celebrações, pausas do dia, encontros entre amigos e até em momentos difíceis. "Funciona como uma forma de conforto e recompensa emocional." Assim, o luxo deixa de ser algo extraordinário e distante para se manifestar em experiências pequenas capazes de tornar o cotidiano mais prazeroso.