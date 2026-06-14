A era dos micro prazeres na gastronomia

Um café especial pela manhã, uma taça de um bom vinho ao fim do dia, um brunch caprichado no fim de semana ou a escolha de ingredientes mais sofisticados para cozinhar em casa. Em meio a rotinas aceleradas, incertezas econômicas e excesso de estímulos, consumidores têm encontrado satisfação em experiências simples, mas cuidadosamente escolhidas.

Esse comportamento ajuda a explicar a ascensão dos chamados micro prazeres: pequenas indulgências incorporadas à rotina como forma de bem-estar e recompensa emocional. Mais do que consumir, trata-se de atribuir significado a momentos cotidianos. "Consumir esses produtos mais caros virou uma forma de marcar a experiência e os momentos compartilhados à mesa", diz Mário Martins da Costa Jr., sócio do restaurante Marena Cucina.

O movimento reflete uma transformação mais ampla na percepção de valor. O que antes era associado a ocasiões especiais passa a fazer parte do dia a dia, enquanto o luxo deixa de ser definido apenas pelo preço e passa a envolver atributos como origem, qualidade, narrativa e experiência sensorial.

Um luxo mais frequente e menos distante

Entre consumidores mais jovens e em um cenário econômico mais instável, cresce a busca por formas acessíveis de sofisticação. O luxo deixa de ser um evento raro e passa a ocupar pequenos espaços da rotina.

Segundo Mário, a mudança se intensificou após a pandemia. Hoje, o consumo desses produtos está menos ligado a celebrações específicas e mais ao desejo de qualificar momentos do cotidiano.

Entre os rótulos presentes na carta do Marena estão vinhos como Tignanello Toscano IGT Antinori, Promis Ca’ Marcanda Gaja e Chambolle-Musigny Joseph Drouhin, frequentemente pedidos em taça dentro dessa lógica de consumo mais fragmentado.

A tendência se conecta a um processo mais amplo de valorização do cotidiano. Produtos antes considerados básicos passaram por uma reinterpretação. O café é um dos exemplos mais evidentes: deixou de ser apenas uma bebida para incorporar método de preparo, origem e experiência sensorial.

O mesmo ocorre com pães de fermentação natural, azeites de produção limitada e outros produtos que passaram a ocupar o espaço de pequenas indulgências do dia a dia.

Na Colhida, marca de azeites artesanais, esse movimento aparece na forma como ingredientes são tratados como parte da experiência gastronômica. A proposta valoriza diferentes perfis aromáticos e origens, reforçando a ideia de que até itens simples carregam identidade própria.

Para a sócia da marca, Gabi Zan, o interesse do consumidor está cada vez mais ligado à história por trás do produto. "Um azeite hoje não é apenas um ingrediente. Ele representa território, clima, safra e pessoas. Isso muda completamente a forma como o cliente se relaciona com o que consome", afirma.

As redes sociais tiveram papel central na aceleração desse comportamento. A exposição constante a conteúdos gastronômicos, avaliações e recomendações ampliou o repertório dos consumidores e elevou o nível de expectativa em relação às experiências. Detalhes antes invisíveis passaram a ser percebidos, da apresentação dos pratos ao ambiente e à forma de servir.

Para Caio Tucunduva, sócio da torrefação de cafés especiais NoMoreBadCoffee e dos bares Café Hotel e Palermo, o acesso ampliado a referências transformou a forma como o consumidor percebe até experiências simples, como tomar um café.

"No Palermo, decidi servir o café especial da NoMoreBadCoffee em copinhos de cristal bisotados antigos. É uma escolha que foge completamente do padrão”, afirma. A percepção de quando você recebe um copinho desses com um café fantástico dentro é completamente diferente do que o cliente já tinha experimentado antes.”

Chocolat du Jour: uma das primeiras a investir no conceito bean to bar (Divulgação/Divulgação)

Experiência no lugar da posse

O avanço dos micro prazeres reflete uma mudança cultural mais ampla: a valorização da experiência em detrimento da posse. Em vez de acumular bens, consumidores passam a priorizar momentos capazes de gerar satisfação imediata e memórias positivas.

Na Chocolat du Jour, esse conceito já faz parte da identidade da marca. Ela foi uma das primeiras a investir no conceito bean to bar, produzindo o próprio chocolate a partir do grão de cacau, cultivado em uma fazenda própria no sul da Bahia. A proposta é transformar pequenas pausas em experiências sensoriais mais marcantes — e a Truffe du Jour, principal ícone da casa, sintetiza essa ideia de indulgência sofisticada.

Para a sócia Patrícia Landmann, o chocolate pode estar presente em celebrações, pausas do dia, encontros entre amigos e até em momentos difíceis. "Funciona como uma forma de conforto e recompensa emocional." Assim, o luxo deixa de ser algo extraordinário e distante para se manifestar em experiências pequenas capazes de tornar o cotidiano mais prazeroso.