Mesmo com delay, CazéTV bate recorde mundial de audiência no YouTube no jogo do Brasil

A CazéTV transformou a estreia da Seleção na Copa do Mundo de 2026 em um marco para o streaming brasileiro. Mesmo com a desvantagem de quase 30 segundos de delay em relação à TV aberta, o canal ultrapassou 12,2 milhões de visualizações simultâneas durante o empate em 1 a 1 com o Marrocos neste sábado, 13, segundo levantamento do site especializado Playboard, que compila dados de transmissões ao vivo no YouTube.

Algumas medições apontaram picos de 12,7 milhões de dispositivos conectados ao mesmo tempo.

A marca tem dois significados. Primeiro, é a maior audiência da história do YouTube para uma transmissão de futebol, superando o recorde anterior do próprio canal, de 6,9 milhões de pessoas na exibição da final da Copa de 2022, quando a Argentina venceu a França nos pênaltis.

Segundo, supera o antigo topo geral da plataforma, que pertencia à missão indiana Chandrayaan-3, da agência espacial ISRO, com cerca de 8 milhões de espectadores em 2023.

O resultado esvazia a aposta da concorrência. A estratégia de tentar transformar o atraso de sinal em problema para o torcedor "não fez diferença" no primeiro jogo do Brasil, e a CazéTV ainda ultrapassou a marca de 30 milhões de inscritos na plataforma. Hoje, o canal responde por seis das dez maiores transmissões ao vivo da história do YouTube.

Na TV tradicional, porém, o jogo continua com dono: a Globo liderou a audiência com média de cerca de 30,7 pontos na Grande São Paulo durante a partida. A CazéTV detém os direitos de exibir todos os 104 jogos da Copa de 2026, contra 55 da Globo e 32 do SBT.