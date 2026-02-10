BBB 26: que horas começa o programa? Hoje tem eliminação

O Big Brother Brasil 26 mantém a tradição de ir ao ar diariamente, de segunda a segunda. No entanto, na maioria dos dias o programa começa por volta das 22h25, depois da novela Três Graças — enquanto nas quartas começa às 23h30 e aos domingos após o Fantástico.

Portanto, a edição dessa terça-feira deve começar por volta das 22h25.

Paredão

A edição dessa terça-feira vai eliminar o quarto participante do programa. O Líder Jonas indicou Babu Santana, enquanto Sol foi a votada pela casa. Sarah foi puxada por Babu Santana em um contragolpe. Samira também estava no Paredão, indicada por Juliano Floss e Sol Vega pela dinâmica "Duelo de Risco", mas se livrou da berlinda na prova Bate e Volta.

Veja como foi a formação do Paredão:

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.