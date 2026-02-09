Pop

BBB 26: Babu, Sarah e Sol estão no Paredão; quem votou em quem?

Duelo de Risco, voto da casa e Contragolpe definiram a nova berlinda no reality neste domingo, 8

BBB 26: saiba como cada veterano foi indicado para o Paredão (Montagem EXAME/Reprodução/Gshow)

Da Redação
Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 07h24.

Os brothers e sisters do BBB 26 se reuniram, neste domingo, 8, para a formação do quarto Paredão da temporada. A dinâmica envolveu Duelo de Risco, imunidade do Anjo, indicação do Líder, votação da casa e Contragolpe.

Samira iniciou a formação já emparedada, após decisão conjunta de Juliano Floss e Sol Vega no Duelo de Risco.

O Anjo da semana, Alberto Cowboy, escolheu imunizar Edilson. Em seguida, o Líder Jonas Sulzbach indicou Babu Santana ao Paredão, citando incoerência e dificuldade em aceitar opiniões contrárias.

Na votação aberta, Sol Vega recebeu 10 votos da casa e também foi para a berlinda. Com isso, Babu Santana, indicado pelo Líder, teve direito ao Contragolpe e puxou Sarah Andrade.

Assim, Sarah Andrade, Sol Vega e Samira disputaram a Prova Bate e Volta, que definiu a configuração final do quarto Paredão do BBB 26.

Quem votou em quem?

  • Solange Couto → Sol Vega

  • Alberto Cowboy → Solange Couto

  • Sarah Andrade → Solange Couto

  • Sol Vega → Solange Couto

  • Ana Paula Renault → Sol Vega

  • Edilson → Solange Couto

  • Gabriela → Solange Couto

  • Jordana → Solange Couto

  • Babu Santana → Sol Vega

  • Milena → Sol Vega

  • Juliano Floss → Sol Vega

  • Marciele → Solange Couto

  • Leandro → Sol Vega

  • Chaiany → Sol Vega

  • Maxiane → Solange Couto

  • Marcelo → Sol Vega

  • Samira → Sol Vega

  • Breno → Sol Vega

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três GraçasNo Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.

