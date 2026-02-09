BBB 26: Babu, Sarah e Sol estão no Paredão; quem votou em quem?

-
Solange Couto → Sol Vega
Alberto Cowboy → Solange Couto
Sarah Andrade → Solange Couto
Sol Vega → Solange Couto
Ana Paula Renault → Sol Vega
Edilson → Solange Couto
Gabriela → Solange Couto
Jordana → Solange Couto
Babu Santana → Sol Vega
Milena → Sol Vega
Juliano Floss → Sol Vega
Marciele → Solange Couto
Leandro → Sol Vega
Chaiany → Sol Vega
Maxiane → Solange Couto
Marcelo → Sol Vega
Samira → Sol Vega
Breno → Sol Vega
Onde assistir ao BBB?
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.
Quanto tempo dura o BBB?
O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.