BBB 26: Babu, Sarah e Sol estão no Paredão; quem votou em quem?

Os brothers e sisters do BBB 26 se reuniram, neste domingo, 8, para a formação do quarto Paredão da temporada. A dinâmica envolveu Duelo de Risco, imunidade do Anjo, indicação do Líder, votação da casa e Contragolpe.

Samira iniciou a formação já emparedada, após decisão conjunta de Juliano Floss e Sol Vega no Duelo de Risco.

O Anjo da semana, Alberto Cowboy, escolheu imunizar Edilson. Em seguida, o Líder Jonas Sulzbach indicou Babu Santana ao Paredão, citando incoerência e dificuldade em aceitar opiniões contrárias.

Na votação aberta, Sol Vega recebeu 10 votos da casa e também foi para a berlinda. Com isso, Babu Santana, indicado pelo Líder, teve direito ao Contragolpe e puxou Sarah Andrade.

Assim, Sarah Andrade, Sol Vega e Samira disputaram a Prova Bate e Volta, que definiu a configuração final do quarto Paredão do BBB 26.

Quem votou em quem?