BBB 26: Saiba a origem 'poética' do nome da participante Sol Vega

Sol Vega, veterana do BBB 26 e figura lembrada desde sua primeira participação no BBB 4, explicou a origem de seu sobrenome artístico para os colegas de confinamento.

A curiosidade surgiu durante uma conversa com outros participantes na madrugada, quando ela contou que o nome “Vega” não é seu sobrenome de nascimento, mas sim um nome escolhido ao longo de sua carreira artística.

Sol disse que a ideia do nome veio de seu marido, que faleceu de COVID-19 em 2022, que escolheu “Vega” porque, segundo ele, a estrela Vega é uma das mais brilhantes no universo. Ela explicou que precisava de um sobrenome artístico para trabalhar e que o parceiro acreditava que o nome simbolizava força e brilho.

Antes de adotar o nome profissional, Solange Cristina Couto Maria era conhecida pelo seu nome real, mas ao longo dos anos passou a usar Sol Vega em suas atividades como atriz e empresária.

Dentro da casa do BBB 26, a história de como surgiu o nome artístico surpreendeu e encantou os brothers Brigido, Sarah, Jonas, Edilson, Jordana e Gabriela, que reagiram positivamente à explicação. "Que legal, que lindo."

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.