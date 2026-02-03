BBB 26: Jonas Sulzbach acumula vitórias, polêmicas e rejeição fora da casa

Jonas Sulzbach é um dos Veteranos do Big Brother Brasil 26 e se tornou um dos participantes mais centrais da edição, reunindo vitórias em provas, envolvimento em conflitos e forte repercussão fora da casa.

Na madrugada desta terça-feira, 3, logo após o Sincerão, ele, Babu e Juliano protagonizaram uma briga que colocou várias perspectivas em jogo.

Finalista do BBB 12, onde terminou em terceiro lugar, o modelo retornou ao reality com histórico de bom desempenho físico e jogo mais discreto. No BBB 26, no entanto, sua trajetória tem sido marcada por confrontos diretos, acusações de manipulação e rejeição elevada em enquetes.

Atuação no BBB 26

Desde o início da temporada, Jonas ocupou posição estratégica no jogo. O brother venceu duas Provas do Anjo consecutivas. Em uma delas, competiu em dupla com Sarah Andrade e avançou para a fase individual, garantindo o colar. Na prova seguinte, voltou a vencer e conquistou imunidade automática no paredão.

O desempenho nas dinâmicas aumentou sua influência na casa e passou a gerar resistência entre outros participantes.

Conflitos na casa

Durante uma Festa do Líder, Jonas recusou participar de uma performance de dança após convite de Maxiane. A atitude foi questionada por Marcelo, que criticou o brother diante dos demais participantes.

A discussão se intensificou com acusações sobre sua postura no jogo. Jonas afirmou que apenas optou por não participar da brincadeira e relatou desconforto com a forma como seria exposto.

Em conversas posteriores, o Veterano afirmou não querer ser reduzido a um estereótipo ligado à aparência física, relatando inseguranças relacionadas à imagem construída ao longo de sua trajetória no reality.

Caso Paulo Augusto

Uma das principais polêmicas da edição envolveu Jonas durante a disputa pelo Big Fone. Na dinâmica, Paulo Augusto (PA) empurrou o Veterano, que afirmou não ter caído sozinho.

Após análise das imagens, a produção decidiu pela expulsão de Paulo Augusto, ao considerar que houve agressão física. O episódio dividiu a casa e ampliou o desgaste de Jonas no jogo.

Babu Santana confrontou o brother, afirmando que Jonas comentou o caso com outros participantes antes de formalizar a situação junto à produção, o que gerou acusações de tentativa de influenciar a percepção dos colegas.

Paredão e Bate e Volta

Jonas foi indicado por consenso ao terceiro paredão pelos participantes que atenderam o Big Fone. Na Prova Bate e Volta, enfrentou Leandro e venceu uma disputa em três etapas, escapando da eliminação e permanecendo na casa.