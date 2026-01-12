BBB 26: Marcel desiste do reality antes da estreia

Nesta segunda-feira, 12, antes de entrar na casa do Big Brother Brasil 2026, o participante Marcel, escolhido pelo público como representante da região Sudeste, desistiu da competição.

O advogado de 35 anos era um dos participantes da Casa de Vidro da região Sudeste, etapa decisiva garantiu sua vaga no grupo Pipoca do BBB 26.

A TV Globo já confirmou a desistência e informou que Breno o substituirá no elenco dessa edição, que começa hoje.

Conheça Breno

Natural de Contagem, Minas Gerais, Breno tem 33 anos e hoje mora em Florianópolis, Santa Catarina. É formado em Biologia e tem mestrado em Biotecnologia.

Caçula da família, sempre foi um menino curioso e cheio de energia. Desde cedo descobriu sua paixão pelo esporte e dedicou-se ao vôlei em busca do sonho de se tornar atleta profissional, mas o objetivo foi interrompido por uma lesão no ombro.

“Tive que me adaptar a viver uma vida comum”, relembra ele, que nesse período, trabalhou em diversas áreas, foi operador de telemarketing, vendedor, garçom e entregador de panfletos nas ruas. Há dez anos, decidiu recomeçar em Florianópolis, em busca de formação acadêmica. Hoje se divide entre carreira científica e o trabalho como modelo e promoter de eventos.

Sua motivação para participar do BBB vai além do prêmio: “desafios psicológicos e físicos me deixam entusiasmado e vivo”, destaca Breno, que enxerga o reality como uma experiência transformadora, parte essencial de sua trajetória. Considera-se seguro, confiante e com senso de individualidade. “Tenho consciência de que sou atraente e interessante”, declara

Relembre a trajetória de Marcel

Natural de Catanduva, no interior de São Paulo, onde vive atualmente, Marcel é advogado e começou a trabalhar cedo para ajudar em casa. Aos 14 anos, atuou como entregador de jornal e, depois, como office boy.

A faculdade de Direito, concluída aos 23 anos, foi custeada por um amigo de seu pai, apoio que ele considera fundamental em sua trajetória.

Hoje, trabalha em um escritório especializado em ações trabalhistas. Há cerca de um ano, voltou a morar com a família para cuidar do pai, após a morte da mãe. Muito ligado aos parentes, conta que a sobrinha, filha de sua irmã, é seu grande xodó.

Apesar das dificuldades enfrentadas, se define como um homem engraçado, feliz e empático. Gosta de sair com amigos e mantém uma rotina de exercícios, entre academia e corrida, ainda que encare o ambiente fitness com bom humor.