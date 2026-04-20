BBB muda formato de votação para a final; entenda

As grandes finais do Big Brother Brasil têm uma pequena mudança no formato de votação. Diferentemente do restante da temporada — em que o público votava para eliminar —, agora o voto é para escolher o campeão.

Ana Paula, Juliano e Milena disputam o prêmio milionário.

Como votar

O voto único, atrelado ao CPF, passa a ter peso de 70% na definição do resultado. Já o voto da torcida, em que é possível votar quantas vezes quiser, responde pelos outros 30%. O resultado final será a média ponderada dos dois formatos. A votação é feita exclusivamente pelo site oficial do BBB no Gshow.

Para participar, é necessário ter uma Conta Globo. O cadastro é gratuito e pode ser feito com conta do Facebook ou do Google — mas será necessário informar o CPF. Após o cadastro, você receberá um e-mail de confirmação para ativar a conta.

O segundo passo é informar o telefone. Você receberá um código por SMS ou WhatsApp para validar o cadastro. Feito isso, acesse o site oficial do BBB no Gshow, faça o login com sua e escolha entre Voto Único ou Voto da Torcida.

Selecione o seu favorito entre Juliano Floss, Ana Paula Renault e Milena — e torça pelo resultado na grande final desta terça-feira, 21.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável. No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.