BBB muda formato de votação para a final; entenda

Dinâmica de votação muda na final do Big Brother Brasil 2026 (Reprodução/Globo)
Redação Exame
Publicado em 20 de abril de 2026 às 00h43.
Última atualização em 20 de abril de 2026 às 00h44.
As grandes finais do Big Brother Brasil têm uma pequena mudança no formato de votação. Diferentemente do restante da temporada — em que o público votava para eliminar —, agora o voto é para escolher o campeão.
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O voto único, atrelado ao CPF, passa a ter peso de 70% na definição do resultado. Já o voto da torcida, em que é possível votar quantas vezes quiser, responde pelos outros 30%. O resultado final será a média ponderada dos dois formatos. A votação é feita exclusivamente pelo site oficial do BBB no Gshow.
Para participar, é necessário ter uma Conta Globo. O cadastro é gratuito e pode ser feito com conta do Facebook ou do Google — mas será necessário informar o CPF. Após o cadastro, você receberá um e-mail de confirmação para ativar a conta.
O segundo passo é informar o telefone. Você receberá um código por SMS ou WhatsApp para validar o cadastro. Feito isso, acesse o site oficial do BBB no Gshow, faça o login com sua e escolha entre Voto Único ou Voto da Torcida.
Selecione o seu favorito entre Juliano Floss, Ana Paula Renault e Milena — e torça pelo resultado na grande final desta terça-feira, 21.Do Quarto Branco ao último Paredão: a trajetória de Leandro Boneco no BBB 26
Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável. No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.