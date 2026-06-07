Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Partido do primeiro-ministro lidera eleição no Kosovo

Pesquisas de boca de urna indicam vitória do Vetëvendosje, mas sem maioria para governar sozinho

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 7 de junho de 2026 às 17h55.

O partido Vetëvendosje (VV), do primeiro-ministro do Kosovo, Albin Kurti, lidera as eleições legislativas realizadas neste domingo, 7, segundo pesquisas de boca de urna divulgadas pela imprensa local. Apesar da vantagem, a legenda não deve alcançar maioria suficiente para governar sozinha.

Os levantamentos dos três principais veículos de comunicação do Kosovo apontam o VV com pouco mais de 40% dos votos — resultado inferior aos mais de 51% obtidos pela legenda nas eleições antecipadas de dezembro passado.

O país balcânico realiza sua terceira eleição legislativa em apenas 16 meses, em meio a um prolongado impasse político.

A crise começou após as eleições de fevereiro de 2025, quando o partido de Kurti venceu, mas sem maioria para formar governo. Novas eleições foram convocadas em dezembro, permitindo ao premiê retornar ao poder. Ainda assim, o Parlamento voltou a entrar em paralisia após os deputados fracassarem em eleger o presidente do país, cargo de função majoritariamente honorária.

Sem acordo político, o Parlamento foi dissolvido novamente em abril.

“Espero que os partidos finalmente trabalhem pelo Kosovo, em vez de organizar eleições antecipadas em série”, afirmou à AFP o professor aposentado Gezim Selimi, de 66 anos, após votar em Pristina.

Após registrar seu voto, Kurti convocou os eleitores a participarem “maciçamente” da eleição para reforçar “a legitimidade e a estabilidade das instituições”.

O Kosovo declarou independência da Sérvia em 2008 e é considerado o país mais jovem da Europa. A população de cerca de 1,6 milhão de habitantes é majoritariamente formada por albaneses-kosovares, além de uma significativa minoria sérvia.

Analistas avaliam que a fragmentação política pode prolongar a instabilidade. Para o pesquisador Ardi Uka, o país entrou em um ciclo semelhante ao da Bélgica e Bulgária, onde a formação de governos estáveis frequentemente enfrenta dificuldades.

A campanha eleitoral também foi marcada pela inflação e pelo aumento dos preços dos alimentos, além do atraso no recebimento de recursos europeus destinados aos Bálcãs Ocidentais.

*Com informações da AFP

Acompanhe tudo sobre:Eleições

Mais de Mundo

Hezbollah confirma ter atacado o exército israelense

Naufrágio perto de Malta deixa ao menos 10 mortos

Peru vai às urnas em eleição marcada por crise

Trump diz saber possível paradeiro de líder iraniano

Mais na Exame

Inteligência Artificial

OpenAI quer transformar ChatGPT em agente pessoal; veja o que muda

ESG

Einstein lança check-up de saúde mental para lideranças enquanto burnout avança nas empresas

Negócios

Como um erro de expansão levou um sushi brasileiro a faturar R$ 23 milhões em Portugal

Esporte

Brasil vence Itália e fecha etapa da VNL invicto