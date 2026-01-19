A segunda-feira foi movimentada no Big Brother Brasil 26, com comentários irônicos, lembranças de tretas antigas, provocações no Queridômetro e uma dinâmica que mexeu com o jogo. Entre alfinetadas e disputas, a casa viveu mais um dia intenso.

'Planta, né?'

Durante uma conversa na casa, Ana Paula Renault chamou atenção ao comentar o chapéu usado por Aline Campos. A peça virou assunto após Ana Paula brincar com o acessório, comparando o visual a uma “touca de samambaia”, o que rendeu risadas e repercussão entre os brothers.

Pegou mal

Já Sarah Andrade voltou a causar burburinho ao dar um emoji de mala para Jordana no Queridômetro. A atitude foi vista como "sem noção" e reacendeu debates dentro e fora da casa, especialmente por ocorrer após um episódio delicado envolvendo assédio.

Jordana sofreu assédio ONTEM, e a Sarah achou de bom tom dar mala pra ela hoje.pic.twitter.com/1PPyFhjipW — Karen (@accoun_fan) January 19, 2026

Insatisfação com o Queridômetro

No Queridômetro, o clima ficou tenso para Milena, que reclamou de ter recebido um emoji de “alvo”. Incomodada, ela desabafou dizendo que já está no Paredão, sinalizando preocupação com os próximos passos do jogo.

Briga do bolo

Ainda ao longo do dia, Sarah também relembrou uma polêmica antiga de sua trajetória no BBB 21. A sister comentou a famosa treta da cobertura do bolo, dizendo que, mesmo após a confusão, a outra pessoa envolvida (no caso, a vencedora do BBB 21, Juliette) acabou sendo vista como correta pelo público.

Sarah contando a história da pessoa (Juliette) que pegou uma fatia de bolo e toda a cobertura #BBB26 pic.twitter.com/dbM21NYzYS — 🫧Irene (@IrenesSilva80) January 19, 2026

Dinâmica especial

A dinâmica patrocinada pelo Mercado Livre também movimentou o jogo. Marciele se destacou na prova, venceu a disputa e garantiu um prêmio, ganhando visibilidade e fortalecendo sua posição na casa.

Sincerão

No Sincerão dessa segunda-feira no Big Brother Brasil 26, foi anunciada uma novidade que coloca ainda mais poder nas mãos do público. Os chamados “pipoqueiros” da semana, participantes que evitam ou “sabonetam” disputas, foram definidos pela plateia presente nos estúdios, e agora os telespectadores vão decidir quanto tempo eles terão que usar a “touca da pipoca” como símbolo de vergonha na casa. O público decidiu que quem pipocasse usaria o adereço por quatro dias.

Alberto Cowboy

Pódio - Edilson Capetinha e Babu Santana

Quem não ganha - Milena

Milena replicou que mesmo após a indicação, isso não a impediria de criar uma amizade com Alberto Cowboy posteriormente.

Jonas Sulzbach

Pódio - Sarah Andrade, Alberto Cowboy

Quem não ganha - Marcelo

Marcelo replicou que Jonas não tem enredo e que usou uma vulnerabilidade dele para atacá-lo (passar mal na festa). O médico ainda disse que o Veterano não vai se crescer para cima dele.

Marcelo

Pódio - Maxiane, Marciele

Quem não ganha - Jonas Sulzbach

Jonas replicou que já tinha percebido que Marcelo mirava nele no programa.

Aline Campos

Pódio - Sol Vega, Jordana

Quem não ganha - Ana Paula Renault

Ana Paula Renault replicou que Aline criou um problema com ela que não existia e que vai ter que carregar até o final.

Ana Paula Renault

Pódio - Milena, Samira

Quem não ganha - Aline Campos

Aline Campos replicou que faltou para Ana Paula analisar e conhecer o coletivo.

Milena

Pódio - Ana Paula Renault, Breno

Quem não ganha - Aline Campos

Aline Campos replicou que respeita a história de Milena, mas que a justificativa dela foi incoerente.

Pipocômetro

Ana Paula foi a escolhida como a que teve as melhores respostas, enquanto Aline Campos foi a pior e vai ter que usar a touca do pipoqueiro por quatro dias.

Participante Nota Ana Paula 8,1 Marcelo 8 Milena 8 Alberto 7,3 Jonas 5,8 Aline 4,5

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.