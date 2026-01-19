BBB 26: primeiro Sincerão da temporada estreia com pódio e "quem não merece ganhar"
Redação Exame
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 23h34.
Última atualização em 19 de janeiro de 2026 às 23h36.
A segunda-feira foi movimentada no Big Brother Brasil 26, com comentários irônicos, lembranças de tretas antigas, provocações no Queridômetro e uma dinâmica que mexeu com o jogo. Entre alfinetadas e disputas, a casa viveu mais um dia intenso.
Durante uma conversa na casa, Ana Paula Renault chamou atenção ao comentar o chapéu usado por Aline Campos. A peça virou assunto após Ana Paula brincar com o acessório, comparando o visual a uma “touca de samambaia”, o que rendeu risadas e repercussão entre os brothers.
Já Sarah Andrade voltou a causar burburinho ao dar um emoji de mala para Jordana no Queridômetro. A atitude foi vista como "sem noção" e reacendeu debates dentro e fora da casa, especialmente por ocorrer após um episódio delicado envolvendo assédio.
Jordana sofreu assédio ONTEM, e a Sarah achou de bom tom dar mala pra ela hoje.pic.twitter.com/1PPyFhjipW
— Karen (@accoun_fan) January 19, 2026
No Queridômetro, o clima ficou tenso para Milena, que reclamou de ter recebido um emoji de “alvo”. Incomodada, ela desabafou dizendo que já está no Paredão, sinalizando preocupação com os próximos passos do jogo.
Ainda ao longo do dia, Sarah também relembrou uma polêmica antiga de sua trajetória no BBB 21. A sister comentou a famosa treta da cobertura do bolo, dizendo que, mesmo após a confusão, a outra pessoa envolvida (no caso, a vencedora do BBB 21, Juliette) acabou sendo vista como correta pelo público.
Sarah contando a história da pessoa (Juliette) que pegou uma fatia de bolo e toda a cobertura #BBB26 pic.twitter.com/dbM21NYzYS
— 🫧Irene (@IrenesSilva80) January 19, 2026
A dinâmica patrocinada pelo Mercado Livre também movimentou o jogo. Marciele se destacou na prova, venceu a disputa e garantiu um prêmio, ganhando visibilidade e fortalecendo sua posição na casa.
No Sincerão dessa segunda-feira no Big Brother Brasil 26, foi anunciada uma novidade que coloca ainda mais poder nas mãos do público. Os chamados “pipoqueiros” da semana, participantes que evitam ou “sabonetam” disputas, foram definidos pela plateia presente nos estúdios, e agora os telespectadores vão decidir quanto tempo eles terão que usar a “touca da pipoca” como símbolo de vergonha na casa. O público decidiu que quem pipocasse usaria o adereço por quatro dias.
Pódio - Edilson Capetinha e Babu Santana
Quem não ganha - Milena
Milena replicou que mesmo após a indicação, isso não a impediria de criar uma amizade com Alberto Cowboy posteriormente.
Pódio - Sarah Andrade, Alberto Cowboy
Quem não ganha - Marcelo
Marcelo replicou que Jonas não tem enredo e que usou uma vulnerabilidade dele para atacá-lo (passar mal na festa). O médico ainda disse que o Veterano não vai se crescer para cima dele.
Pódio - Maxiane, Marciele
Quem não ganha - Jonas Sulzbach
Jonas replicou que já tinha percebido que Marcelo mirava nele no programa.
Pódio - Sol Vega, Jordana
Quem não ganha - Ana Paula Renault
Ana Paula Renault replicou que Aline criou um problema com ela que não existia e que vai ter que carregar até o final.
Pódio - Milena, Samira
Quem não ganha - Aline Campos
Aline Campos replicou que faltou para Ana Paula analisar e conhecer o coletivo.
Pódio - Ana Paula Renault, Breno
Quem não ganha - Aline Campos
Aline Campos replicou que respeita a história de Milena, mas que a justificativa dela foi incoerente.
Ana Paula foi a escolhida como a que teve as melhores respostas, enquanto Aline Campos foi a pior e vai ter que usar a touca do pipoqueiro por quatro dias.
|Participante
|Nota
|Ana Paula
|8,1
|Marcelo
|8
|Milena
|8
|Alberto
|7,3
|Jonas
|5,8
|Aline
|4,5
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.