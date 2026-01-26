Quem está no 2º Paredão do BBB 26?

Redação Exame
Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 06h57.
O 2º Paredão do BBB 26 foi formado nesse domingo, 25. O Líder Babu Santana indicou Matheus, enquanto a casa votou em Brigido. Leandro, o Boneco, já estava emparedado, indicado por Alberto Cowboy e Brigido pela dinâmica das "caixas surpresas".
Estavam imunes o Líder e o anjo autoimune Jonas.
O Líder Babu Santana justificou o voto no Pipoca Matheus por atitudes que ele teve que causou descontentamento na casa.
Veja o momento:
Brigido foi o mais votado, com seis indicações.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.
O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.
A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.