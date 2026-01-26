Pop

Quem está no 2º Paredão do BBB 26?

Segundo paredão da temporada não teve Prova Bate e Volta

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 06h57.

O 2º Paredão do BBB 26 foi formado nesse domingo, 25. O Líder Babu Santana indicou Matheus, enquanto a casa votou em Brigido. Leandro, o Boneco, já estava emparedado, indicado por Alberto Cowboy e Brigido pela dinâmica das "caixas surpresas".

Estavam imunes o Líder e o anjo autoimune Jonas.

Justificativa do Líder

O Líder Babu Santana justificou o voto no Pipoca Matheus por atitudes que ele teve que causou descontentamento na casa.

Veja o momento:

Votos da casa

  • Leandro votou em Brigido;
  • Juliano Floss votou em Brigido;
  • Chaiany votou em Brigido;
  • Alberto Cowboy votou em Chaiany;
  • Samira votou em Gabriela;
  • Breno votou em Brigido;
  • Jordana votou em Sol Vega;
  • Brigido votou em Chaiany;
  • Maxiane votou em Gabriela;
  • Marciele votou em Gabriela;
  • Marcelo votou em Brigido;
  • Sol Vega votou em Chaiany;
  • Matheus votou em Ana Paula Renault;
  • Gabriela votou em Juliano Floss;
  • Edilson votou em Sol Vega;
  • Matheus votou em Brigido;
  • Solange Couto votou em Milena;
  • Sarah Andrade votou em Chaiany.

Brigido foi o mais votado, com seis indicações.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

