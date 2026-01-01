BBB 26: que horas estreia o programa?

O Big Brother Brasil 26 já tem tudo pronto para sua estreia: ele vai ao ar na segunda-feira, dia 12 de janeiro de 2026, logo depois de Três Graças, novela da TV Globo, seguindo a tradição de ocupar a faixa nobre de entretenimento da emissora no início da noite e puxar a audiência para a programação noturna.

O horário oficial ainda não foi divulgado com precisão pela Globo, mas historicamente o BBB começa imediatamente após o término da novela das 21h, por volta das 22h00, com transmissão ao vivo e apresentações do apresentador Tadeu Schmidt.

Novas dinâmicas

Uma das grandes apostas do BBB 26 é colocar o público no centro das decisões do jogo. Metade do elenco — especialmente do grupo Pipoca — será escolhida pelos espectadores antes mesmo da estreia oficial, por meio de Casas de Vidro instaladas em pontos estratégicos pelo Brasil. Nesses espaços, o público votará para definir quais candidatos entram na casa principal.

Além disso, ao longo da temporada, o público poderá substituir participantes considerados pouco ativos ou “plantas”. Candidatos estarão confinados em uma espécie de “laboratório”, onde disputarão, por meio de provas e engajamento com o público, a chance de entrar no jogo oficial.

O prêmio do BBB 26 seguirá o modelo adotado nas últimas edições do reality: o valor começa em R$ 3 milhões, mas pode aumentar ao longo da temporada conforme o desempenho dos participantes em dinâmicas especiais.