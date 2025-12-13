Pop

BBB 26: Globo confirma local da 3ª casa de vidro; descubra

Das cinco casas de vidro do próximo Big Brother Brasil, três já tiveram a localização confirmada

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 13 de dezembro de 2025 às 13h10.

O Big Brother Brasil 2026 confirmou o local da terceira casa de vidro neste sábado, 13. Segundo a TV Globo, a instalação ficará em Salvador, na Bahia.

Com a presença de veteranos do reality e um número recorde de participantes, o programa conta com várias novidades para a próxima edição.

Com estreia marcada para o próximo dia 12,  Tadeu Schmidt continuará a apresentar o programa.

No final de setembro, a Globo anunciou que a próxima edição do reality teria múltiplas casas de vidro, uma em cada região do Brasil. Desde esta quinta-feira, 11, a produção já revelou dois dos locais onde as casas estarão.

Onde fica a casa do Nordeste?

A terceira revelação ficou com a região do Nordeste, em Salvador. "Isso mesmo, a terceira Casa de Vidro estará na terra do molho e do dendê", informou a emissora em comunicado.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Um post compartilhado por TV Globo (@tvglobo)

Onde fica a casa do Sudeste?

A primeira casa a ser revelada foi a do Sudeste. "Chegou a hora! São Caetano do Sul, a escolhida é você 🤩", afirmou a TV Globo em publicação no Instagram.

View this post on Instagram

A post shared by TV Globo (@tvglobo)

Antes do anúncio, uma criadora de conteúdo já havia levantado essa possibilidade. Giulia Roveri (@giuliabeatrizroveri no Instagram e @giuliabeatrizroveri no TikTok) iniciou uma investigação própria após estranhar uma grande estrutura no estacionamento do Park Shopping São Caetano

Moradora do condomínio ao lado do shopping, no bairro Cerâmica, da cidade do ABC paulista, ela conversou com diversos funcionários sobre a tenda e descobriu que, provavelmente, está sendo construída uma das cinco casas de vidro do BBB 2026.

"Eu comecei a conectar os pontos e percebi: o Barra Shopping, que geralmente onde é feita a casa de vidro, é da Rede Multiplan. O Park Shopping São Caetano também é dessa rede", afirmou em entrevista à EXAME.

Sua suspeita agora foi confirmada pela Globo.

Onde fica a casa do Centro-Oeste?

O segundo anúncio veio nesta sexta-feira, 12. O local escolhido para a casa de vidro do Centro-Oeste foi Brasília. "A casa estará localizada no Conjunto Nacional, na Asa Norte!", afirmou a Globo em publicação do Instagram.

View this post on Instagram

A post shared by TV Globo (@tvglobo)

As próximas casas a serem reveladas

Ainda restam três regiões brasileiras a ter os locais de suas casas de vidro confirmadas: Norte, Nordeste e Sul.

Seguindo o ritmo atual, todas devem ser confirmadas até esta segunda-feira, 15.

Acompanhe tudo sobre:Big Brother BrasilBBB

