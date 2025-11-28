Entenda as regras do BBB 26: o que muda na nova edição

O BBB 26 começa em 12 de janeiro e terá 100 dias de duração, com final marcada para 21 de abril. A temporada traz mudanças na formação do elenco, amplia o papel do público na escolha dos participantes e estabelece um novo valor máximo para o vencedor: R$ 3 milhões, prêmio que ficará exposto na sala durante todo o programa.

A TV Globo informou que selecionou candidatos que declararam necessidade financeira como principal motivação para entrar no jogo. A disputa volta a ser individual desde o primeiro dia, sem formação de duplas, como ocorreu no ano anterior.

Entre os grupos tradicionais, Pipoca (anônimos) e Camarote (convidados), haverá a estreia do grupo Veteranos, formado por ex-BBBs que retornam ao programa para disputar novamente o prêmio principal.

As novidades

A fase de escolha do elenco será ampliada com cinco casas de vidro simultâneas, instaladas nas cinco regiões do Brasil. Esses espaços funcionarão como pré-confinamento, permitindo que o público acompanhe os participantes e vote nos nomes que avançarão para a casa principal.

Outro elemento novo é o laboratório, ambiente isolado onde candidatos extras disputarão vagas no elenco oficial. Esse grupo estará disponível para entrar na casa a qualquer momento, caso o público decida substituir um participante considerado pouco ativo no jogo, o chamado "planta".

Entre as novidades já confirmadas:

Metade dos participantes será escolhida pelo público antes da estreia

Big Fone terá três versões diferentes, com o público decidindo qual toca e qual mensagem será entregue

Competição individual desde o início, sem formação de duplas

Prêmio integral exposto na sala, reforçando a motivação financeira anunciada pela produção

Voto no streaming e ampliação das interações ao vivo

A votação passa a ocorrer também dentro do Globoplay, com telas dedicadas ao voto patrocinado e identificação única por CPF. Assinantes poderão votar em tempo real durante o programa, ampliando a participação direta nas decisões da casa.

O público também terá acesso ao Cartola BBB, plataforma inspirada nos fantasy games. O recurso permitirá montar equipes com os participantes do programa, somando pontos semanais de acordo com desempenho em provas, liderança, VIP e permanência fora do Paredão.

Dinâmicas tradicionais permanecem no formato:

Provas de resistência

Disputas de imunidade e liderança

Paredões semanais

Festas

Transmissão 24 horas no Globoplay

A apresentação continua com Tadeu Schmidt, e a produção segue sob responsabilidade de Mariana Mónaco, Angélica Campos, Rodrigo Tapias e Rodrigo Dourado.