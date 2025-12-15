Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Apenas um signo nunca venceu o BBB; veja qual

Sagitário e Peixes lideram entre os signos com mais campeões do reality show

Max Porto: campeão do BBB9 é sagitariano (BBB/Reprodução)

Max Porto: campeão do BBB9 é sagitariano (BBB/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 09h18.

Faltando poucas semanas para a estreia do BBB 26, um levantamento do Gshow sobre os vencedores do Big Brother Brasil ao longo de suas 25 edições mostra que um signo do zodíaco nunca conseguiu conquistar o prêmio máximo do reality.

Enquanto Sagitário e Peixes lideram o ranking de campeões, Capricórnio segue como o único signo que jamais venceu o BBB.

Sagitário e Peixes lideram ranking de vencedores do BBB

No topo da lista estão Sagitário e Peixes, com quatro campeões cada.

Entre os sagitarianos vencedores estão Max Porto (BBB 9), Maria Melilo (BBB 11), Fael Cordeiro (BBB 12) e Juliette (BBB 21).

Peixes venceu com Cida (BBB 4), Jean Wyllys (BBB 5), Gleici Damasceno (BBB 18) e Arthur Aguiar (BBB 22).

Aquário, Áries e Escorpião aparecem logo atrás

Aquário, Áries e Escorpião ocupam a segunda posição do ranking, com três títulos cada.

O signo de Aquário é o atual campeão, com Renata Saldanha (BBB 25), além de Kleber Bambam (BBB 1) e Diego Alemão (BBB 7).

Áries venceu com Rodrigo Cowboy (BBB 2), Vanessa Mesquita (BBB 14) e Amanda Meirelles (BBB 23).

Escorpião soma vitórias com Cézar Lima (BBB 15), Paula Von Sperling (BBB 19) e Thelma Assis (BBB 20).

Touro e Libra têm dois campeões cada

Touro aparece com dois vencedores: Mara Viana (BBB 6) e Marcelo Dourado (BBB 10).

Libra também soma duas conquistas, com Dhomini (BBB 3) e Rafinha (BBB 8).

Gêmeos, Câncer, Virgem e Leão venceram uma vez

Quatro signos conquistaram o prêmio apenas uma vez.

Gêmeos venceu com Fernanda Keulla (BBB 13), Câncer com Munik Nunes (BBB 16), Virgem com Davi Brito (BBB 24) e Leão com Emilly Araújo (BBB 17).

BBB 26 estreia em janeiro e promete novidades

Ainda não foram divulgados os participantes do BBB 26. A nova edição contará com três grupos, Pipocas, Camarotes e Veteranos, e terá cinco casas de vidro espalhadas pelo Brasil.

O público poderá escolher dez participantes do grupo Pipoca, que ficarão confinados nessas estruturas antes de entrar oficialmente no jogo.

A estreia do BBB 26 está marcada para o dia 12 de janeiro.

Acompanhe tudo sobre:BBB

Mais de Pop

Rob Reiner: política investiga morte do cineasta como 'aparente homicídio'

Veja os principais filmes dirigidos por Rob Reiner, encontrado morto nos EUA

Galinha Pintadinha fatura R$ 3,5 bi ao ano e vira atração no Beto Carrero

Viih Tube tem patrimônio estimado em até R$ 40 milhões

Mais na Exame

BTG Insights

BTG Pactual Empresas lança solução de Antecipação de Recebíveis de cartão com crédito no mesmo dia

Economia

IBC-BR: prévia do PIB cai 0,20% em outubro

Brasil

PL da Dosimetria e orçamento: a última semana do ano no Congresso

Negócios

Depois de Roberto Carlos, nova aposta de Dody Sirena: R$ 1 bi em Gramado