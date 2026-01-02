Os 19 reality shows mais aguardados de 2026

Redatora
Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 19h44.
Os reality shows voltam a ocupar espaço na programação da TV e do streaming em 2026. Após um 2025 marcado por retornos e bons índices de audiência, emissoras e plataformas apostam em remakes, spin-offs e novos formatos baseados em marcas conhecidas.
Canais como Disney, Bravo, NBC e ABC ampliam franquias já consolidadas, segundo o Deadline. A Netflix investe em realities inspirados em propriedades intelectuais populares.
O movimento inclui competições, programas de relacionamento, séries documentais e formatos de jogo.
Entre os títulos mais aguardados, estão:
Spin-off ligado a “The Valley”, com ex-integrantes de Shahs of Sunset no Vale de San Fernando.
Retorno do formato, com Johnny Knoxville no comando e convivência em grupo, estilo confinamento.
Talent show com Anthony Anderson e votação ao vivo, exibido duas vezes por semana.
Game show com Nate Bargatze; prêmio ligado ao “salário médio” nos EUA (US$ 67.920).
Versão para TV aberta com pessoas comuns, no formato do game de traição no “castelo”.
Reality de encontros em alto-mar, apresentado por Gabby Windey.
Reboot com competição entre “gladiadores”, apresentado por The Miz.
Spin-off de Summer House, com foco na vida em Nova York.
Série acompanha jovens adultos ligados ao universo Kardashian.
Reality de relacionamentos com participantes de 22 a 59 anos, com Nick Viall e Natalie Joy.
Competição inspirada em Wonka, com dinâmica de jogo social e acesso à “fábrica”.
Nova cidade da franquia, anunciada na BravoCon 2025.
Competição de stand-up com bastidores, desafios e eliminação ao longo de oito episódios.
Nova versão do clássico, com Martin Short como apresentador.
Doc-reality comandado por Harlan Coben, com histórias de crimes de grande repercussão.
Retorno da marca com elenco novo e conceito próximo ao estilo “Real Housewives”.
Competição culinária com Padma Lakshmi e prêmio de US$ 1 milhão.
Retorno da franquia com minissérie em três partes.
Minissérie comemorativa de 20 anos da franquia, com paradas em várias cidades.
O gênero é a aposta da vez, uma vez que oferece custos de produção menores e alto engajamento. Plataformas apostam em marcas conhecidas para reduzir riscos. A tendência também inclui misturar competição, convivência e estratégia social em um mesmo formato.
Com estreias distribuídas ao longo de todo o ano, 2026 tende a marcar uma nova fase dos reality shows, impulsionada pelo resgate de franquias consagradas, pela nostalgia e pela experimentação de modelos híbridos.