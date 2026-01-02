Os 19 reality shows mais aguardados de 2026

Os reality shows voltam a ocupar espaço na programação da TV e do streaming em 2026. Após um 2025 marcado por retornos e bons índices de audiência, emissoras e plataformas apostam em remakes, spin-offs e novos formatos baseados em marcas conhecidas.

Canais como Disney, Bravo, NBC e ABC ampliam franquias já consolidadas, segundo o Deadline. A Netflix investe em realities inspirados em propriedades intelectuais populares.

O movimento inclui competições, programas de relacionamento, séries documentais e formatos de jogo.

Reality shows de 2026

Entre os títulos mais aguardados, estão:

The Valley: Persian Style (Bravo) — 8 de janeiro

Spin-off ligado a “The Valley”, com ex-integrantes de Shahs of Sunset no Vale de San Fernando.

Fear Factor: House of Fear (Fox) — 14 de janeiro

Retorno do formato, com Johnny Knoxville no comando e convivência em grupo, estilo confinamento.

Star Search (Netflix) — 20 de janeiro

Talent show com Anthony Anderson e votação ao vivo, exibido duas vezes por semana.

The Greatest Average American (ABC) — 25 de fevereiro

Game show com Nate Bargatze; prêmio ligado ao “salário médio” nos EUA (US$ 67.920).

The Traitors (NBC) — sem data

Versão para TV aberta com pessoas comuns, no formato do game de traição no “castelo”.

Love Overboard (Hulu) — sem data

Reality de encontros em alto-mar, apresentado por Gabby Windey.

American Gladiators (Prime Video) — sem data

Reboot com competição entre “gladiadores”, apresentado por The Miz.

In the City (Bravo) — estreia prevista no 1º semestre de 2026

Spin-off de Summer House, com foco na vida em Nova York.

Calabasas Confidential (Netflix) — sem data

Série acompanha jovens adultos ligados ao universo Kardashian.

Age of Attraction (Netflix) — sem data

Reality de relacionamentos com participantes de 22 a 59 anos, com Nick Viall e Natalie Joy.

The Golden Ticket (Netflix) — sem data

Competição inspirada em Wonka, com dinâmica de jogo social e acesso à “fábrica”.

The Real Housewives of Rhode Island (Bravo) — sem data

Nova cidade da franquia, anunciada na BravoCon 2025.

Série de competição de comédia de Kevin Hart (Netflix) — sem data, sem título

Competição de stand-up com bastidores, desafios e eliminação ao longo de oito episódios.

Match Game (ABC) — sem data

Nova versão do clássico, com Martin Short como apresentador.

Final Twist (CBS) — estreia prevista para o meio da temporada

Doc-reality comandado por Harlan Coben, com histórias de crimes de grande repercussão.

Ladies of London: The New Reign (Bravo) — sem data

Retorno da marca com elenco novo e conceito próximo ao estilo “Real Housewives”.

America’s Culinary Cup (CBS) — estreia prevista para o meio da temporada

Competição culinária com Padma Lakshmi e prêmio de US$ 1 milhão.

Modern Marvels: WWII (History) — sem data

Retorno da franquia com minissérie em três partes.

The Real Housewives: Ultimate Road Trip (Bravo) — filmagens previstas para início de 2026

Minissérie comemorativa de 20 anos da franquia, com paradas em várias cidades.

Aposta para 2026

O gênero é a aposta da vez, uma vez que oferece custos de produção menores e alto engajamento. Plataformas apostam em marcas conhecidas para reduzir riscos. A tendência também inclui misturar competição, convivência e estratégia social em um mesmo formato.

Com estreias distribuídas ao longo de todo o ano, 2026 tende a marcar uma nova fase dos reality shows, impulsionada pelo resgate de franquias consagradas, pela nostalgia e pela experimentação de modelos híbridos.