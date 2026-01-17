Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26: Quarto Branco passa a valer 4 vagas; saiba quem pode entrar na casa

No momento, cinco pessoas estão participando da dinâmica

QUARTO BRANCO BBB 26 (Reprodução/GShow)

QUARTO BRANCO BBB 26 (Reprodução/GShow)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 23h02.

Última atualização em 17 de janeiro de 2026 às 23h10.

O apresentador do BBB 26, Tadeu Schmidt, afirmou neste sábado, 17, que, a partir de agora, o Quarto Branco valerá quatro vagas. No momento, cinco pessoas estão participando da dinâmica.

Para vencer o Quarto Branco, os brothers precisam se manter em pé em uma plataforma, sem encostar na parede ou no chão. Quem desistir leva R$ 50 mil.

Momento decisivo

Antes da imposição das novas regras, o apresentador Schmidt já havia antecipado que a dinâmica no Quarto Branco teria um ponto crítico no programa ao vivo. Segundo ele, será um “momento decisivo” na competição por vagas no elenco principal do reality.

Seguem no Quarto Branco os candidatos Chaiany, Gabriela, Matheus, Leandro e Rafaella. A dinâmica foi iniciada na estreia da temporada e ainda não teve desfecho anunciado.

Voto único mais forte

No BBB 26, o Voto Único, ou seja, por CPF, valerá 70% enquanto o Voto da Torcida valerá apenas 30% na média geral.

Um dos motivos para a mudança pode ter sido causada pela polêmica na final do BBB 25, em que Guilherme Vilar venceu Renata Saldanha no Voto Único, mas perdeu na média geral, que combina esse formato com o voto ilimitado.

Quem está no Paredão?

A sister Aline Campos foi indicada direto para o Paredão por Marcelo, que ganhou esse direito ao atender o Big Fone. Como contragolpe, a camarote indicou Ana Paula Renault.

Na Mira do Líder Alberto Cowboy estão os brothers Milena, Maxiane, Paulo Augusto, Samira e Breno.

No domingo, 18, o paredão será formado com o voto do Líder e da casa. Com exceção do indicado por Alberto Cowboy, todos os outros emparedados disputarão a prova Bate Volta. Um deles irá se salvar da berlinda.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother BrasilReality shows
Próximo

Mais de Pop

BBB 26: entenda como funciona o voto por CPF

Prova do Anjo BBB26: saiba quem foi escolhido para o Monstro e o seu desafio

Prova do Anjo do BBB26: veja o resultado da primeira disputa pela imunidade

BBB 26: Voto por CPF fica ainda mais forte nessa edição

Mais na Exame

Pop

BBB 26: entenda como funciona o voto por CPF

Minhas Finanças

Mega-Sena: resultado do concurso 2.961; prêmio é de R$ 40 milhões

Esporte

Calderano encara chinês por vaga na final do Star Contender de Doha neste domingo

Um conteúdo SBT News

Defesa Civil emite, pela 1ª vez, "alerta extremo" por chuvas em São Paulo