BBB 26: entenda como funciona o voto por CPF

Na noite dessa sexta-feira, 16, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou uma mudança importância para os Paredões dessa edição do Big Brother Brasil.

Voto único mais forte

No BBB 26, o Voto Único, ou seja, por CPF, valerá 70% enquanto o Voto da Torcida valerá apenas 30% na média geral.

Um dos motivos para a mudança pode ter sido causada pela polêmica na final do BBB 25, em que Guilherme Vilar venceu Renata Saldanha no Voto Único, mas perdeu na média geral, que combina esse formato com o voto ilimitado.

Quem está no Paredão?

A sister Aline Campos foi indicada direto para o Paredão por Marcelo, que ganhou esse direito ao atender o Big Fone. Como contragolpe, a camarote indicou Ana Paula Renault.

Na Mira do Líder Alberto Cowboy estão os brothers Milena, Maxiane, Paulo Augusto, Samira e Breno.

No domingo, 18, o paredão será formado com o voto do Líder e da casa. Com exceção do indicado por Alberto Cowboy, todos os outros emparedados disputarão a prova Bate Volta. Um deles irá se salvar da berlinda.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.