Terremoto de magnitude 7,7 deixa 47 mortos na Indonésia

O terremoto de magnitude 7,7 que atingiu o leste da Indonésia neste sábado, 15, deixou 47 mortos, segundo o balanço mais recente divulgado pelas autoridades.

No último comunicado, divulgado na manhã deste sábado, a entidade relatou vítimas nos distritos de Manggarai (24), Manggarai Oriental (17), Sikka (3), Ngada (1), Ende (1) e Manggarai Ocidental (1).

Cerca de 2 mil pessoas deixaram a região por conta própria após o tremor.

Horas após terremoto de 7,7, Indonésia tem novo tremor de 6,9

O terremoto ocorreu às 5h58 no horário local, na madrugada de sábado, quando eram 18h58 de sexta-feira pelo horário de Brasília.

O epicentro foi registrado em baixa profundidade ao norte da ilha de Flores, a 68 quilômetros da cidade de Ende, na província de Nusa Tenggara Oriental, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O tremor foi seguido por fortes réplicas, incluindo uma de magnitude 6,1. Imagens registradas no local mostraram edifícios danificados.

Moradores de Maumere, na ilha de Flores, se deslocaram para regiões mais altas após o terremoto. Imagens exibidas pela televisão indonésia também mostraram centenas de pessoas deixando áreas da regência de Nagekeo.

Após o terremoto, a Agência de Meteorologia, Climatologia e Geofísica da Indonésia chegou a emitir um alerta para a possibilidade de tsunami, que posteriormente foi cancelado. O aviso abrangia as províncias de Nusa Tenggara Oriental, Sulawesi do Sul e Nusa Tenggara Ocidental.

Evacuações após alerta de tsunami

Antes do cancelamento do alerta, autoridades recomendaram que moradores de áreas costeiras da ilha de Flores e de outras regiões do sul realizassem uma evacuação imediata.

Um correspondente da AFP relatou que o mar recuou em Maumere após o terremoto. O fenômeno pode ocorrer antes da chegada de um tsunami, o que levou moradores a buscar áreas mais elevadas.

A Indonésia está localizada no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, região marcada por intensa atividade sísmica e que se estende do Japão pelo Sudeste Asiático e pela bacia do oceano Pacífico.

O terremoto deste sábado ocorreu poucos dias depois de um tremor de magnitude 7,4 atingir o oeste da Colômbia, na segunda-feira. Segundo as informações disponíveis no material, o terremoto colombiano deixou pelo menos 287 mortos e provocou danos materiais extensos.

(Com AFP)