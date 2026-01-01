BBB 26: quando estreia a nova edição do programa?

A 26ª Big Brother Brasil estreia no dia 12 de janeiro de 2026 com mudanças significativas nas dinâmicas e nos participantes. A temporada terá 100 dias de duração, com encerramento previsto para 21 de abril. O vencedor leva para casa R$ 3 milhões, o maior prêmio já oferecido pelo reality show da TV Globo.

Novas dinâmicas

O BBB 26 traz uma série de mudanças para tornar o jogo mais interativo e imprevisível, reforçando o papel do público sobre o que acontece no jogo. Metade dos participantes será escolhida diretamente pelos telespectadores a partir de cinco Casas de Vidro, que estão localizadas em São Caetano do Sul (São Paulo), Porto Alegre (Rio Grande do Sul), Manaus (Amazonas), Brasília (Distrito Federal) e Salvador (Bahia), onde candidatos disputarão votos em tempo real para entrar na casa principal.

No decorrer do programa, o público poderá substituir participantes considerados "plantas" por novos candidatos, que estarão confinados em um “laboratório” e disputarão a preferência dos espectadores para entrar no jogo.

Além disso, a formação do elenco foi ampliada: além dos tradicionais grupos Pipoca (anônimos) e Camarote (convidados), estreia o grupo Veteranos, reunindo ex-BBB’s em busca de uma nova chance no reality. Elementos clássicos também serão renovados — como o Big Fone, que terá três versões diferentes com o público decidindo qual mensagem será transmitida, e o novo Cartola BBB, que permite aos fãs montar times dos participantes e acumular pontos conforme o desempenho deles. A votação também será integrada ao Globoplay, ampliando a participação direta dos assinantes nas decisões da temporada.