Neopets anuncia primeira loja física e aposta na nostalgia para crescer em 2026

O universo de Neopets está prestes a sair definitivamente das telas. A empresa anunciou a abertura de sua primeira loja pop-up física em Nova York, nos Estados Unidos, reforçando a tentativa de transformar o retorno nostálgico da marca em um novo modelo de negócios.

Evento para reunir fãs com experiência imersiva

O evento acontecerá entre os dias 21 e 23 de agosto e foi apelidado pela empresa de “NeoYork”. Ainda existem poucos detalhes sobre a experiência, mas a expectativa é de que o espaço reúna produtos colecionáveis, jogos de cartas, board games, figuras e pelúcias inspiradas nas dezenas de espécies do universo de Neopia.

Criado em 1999 por Donna Williams e Adam Powell, Neopets virou um fenômeno da internet no começo dos anos 2000 ao permitir que usuários adotassem animais virtuais, explorassem um mundo online e participassem de minigames para ganhar moedas digitais. Muito antes de as redes sociais dominarem a internet, a plataforma já oferecia fóruns, interação entre jogadores e uma forte sensação de comunidade virtual.

'Revival' da plataforma puxada pela nostalgia

No auge, em 2005, a empresa afirma ter alcançado mais de 35 milhões de usuários ativos por mês. Depois disso, a popularidade caiu ao longo da década seguinte, especialmente com mudanças no mercado de games online e o fim do Adobe Flash, tecnologia essencial para o funcionamento da plataforma original.

Mesmo assim, Neopets nunca desapareceu completamente. A marca manteve uma comunidade fiel e passou os últimos anos tentando reconstruir sua relevância, apostando justamente na nostalgia dos millennials que cresceram alimentando pets virtuais no computador da família. Segundo a empresa, a plataforma alcançou cerca de 400 mil usuários ativos mensais em 2024, seu melhor desempenho em uma década.

O CEO Dominic Law afirmou anteriormente que a companhia vive “crescimento significativo” pela primeira vez em anos e vem trabalhando para criar uma nova fase da marca, sem abandonar os elementos clássicos que conquistaram os fãs.