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Neopets anuncia primeira loja física e aposta na nostalgia para crescer em 2026

Plataforma que marcou a infância de milhões de usuários terá evento presencial entre agosto e setembro em Nova York

Neopets: Sucesso da internet nos anos 2000 tenta ampliar seu retorno com ações fora do ambiente digital (Reprodução)

Neopets: Sucesso da internet nos anos 2000 tenta ampliar seu retorno com ações fora do ambiente digital (Reprodução)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 13 de maio de 2026 às 23h17.

O universo de Neopets está prestes a sair definitivamente das telas. A empresa anunciou a abertura de sua primeira loja pop-up física em Nova York, nos Estados Unidos, reforçando a tentativa de transformar o retorno nostálgico da marca em um novo modelo de negócios.

Evento para reunir fãs com experiência imersiva

O evento acontecerá entre os dias 21 e 23 de agosto e foi apelidado pela empresa de “NeoYork”. Ainda existem poucos detalhes sobre a experiência, mas a expectativa é de que o espaço reúna produtos colecionáveis, jogos de cartas, board games, figuras e pelúcias inspiradas nas dezenas de espécies do universo de Neopia.

Criado em 1999 por Donna Williams e Adam Powell, Neopets virou um fenômeno da internet no começo dos anos 2000 ao permitir que usuários adotassem animais virtuais, explorassem um mundo online e participassem de minigames para ganhar moedas digitais. Muito antes de as redes sociais dominarem a internet, a plataforma já oferecia fóruns, interação entre jogadores e uma forte sensação de comunidade virtual.

'Revival' da plataforma puxada pela nostalgia

No auge, em 2005, a empresa afirma ter alcançado mais de 35 milhões de usuários ativos por mês. Depois disso, a popularidade caiu ao longo da década seguinte, especialmente com mudanças no mercado de games online e o fim do Adobe Flash, tecnologia essencial para o funcionamento da plataforma original.

Mesmo assim, Neopets nunca desapareceu completamente. A marca manteve uma comunidade fiel e passou os últimos anos tentando reconstruir sua relevância, apostando justamente na nostalgia dos millennials que cresceram alimentando pets virtuais no computador da família. Segundo a empresa, a plataforma alcançou cerca de 400 mil usuários ativos mensais em 2024, seu melhor desempenho em uma década.

O CEO Dominic Law afirmou anteriormente que a companhia vive “crescimento significativo” pela primeira vez em anos e vem trabalhando para criar uma nova fase da marca, sem abandonar os elementos clássicos que conquistaram os fãs.

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