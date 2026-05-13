'Bridgerton': Netflix revela que 5ª temporada vai chegar antes do esperado

Os fãs de “Bridgerton” podem comemorar. A quinta temporada chegará à Netflix em 2027, quebrando o ciclo de dois anos entre os lançamentos das temporadas anteriores. Se o padrão fosse seguido, a nova temporada chegaria apenas em 2028. A informação foi divulgada nesta quarta-feira 13, por Bela Bajaria, diretora de conteúdo da plataforma, durante uma apresentação para anunciantes em Nova York.

A quinta temporada já teve seus primeiros detalhes confirmados pela Netflix e já indica mudanças importantes na adaptação dos livros. O novo ano da série vai focar no romance entre Francesca Bridgerton e Michaela Stirling, marcando a primeira vez em que o casal central será da comunidade LGBT+.

Quem será o casal da 5ª temporada de 'Bridgerton'?

Na adaptação para a TV, Francesca (Hannah Dodd) se envolve com Michaela Stirling (Masali Baduza). Nos livros de Julia Quinn, no entanto, a personagem vive um romance com Michael Stirling.

Além da troca de personagem, a 5ª temporada também modifica a ordem dos livros adaptados. Na saga literária, a história de Francesca aparece apenas no sexto volume. Já na série, ela será antecipada e servirá como base para o quinto ano da produção.

Elenco deve manter personagens principais

A nova temporada deve contar com o retorno de nomes já conhecidos do público, incluindo integrantes da família Bridgerton e personagens recorrentes.

Entre os nomes esperados estão:

Claudia Jessie (Eloise Bridgerton)

Hannah Dodd (Francesca Bridgerton)

Ruth Gemmell (Violet Bridgerton)

Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton)

Will Tilston (Gregory Bridgerton)

Golda Rosheuvel (Rainha Charlotte)

Masali Baduza (Michaela Stirling)

Também são esperadas participações especiais de personagens centrais de temporadas anteriores.

Veja o anúncio da nova temporada de 'Bridgerton'?