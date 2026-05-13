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'Bridgerton': Netflix revela que 5ª temporada vai chegar antes do esperado

Plataforma anunciou que não vai seguir o padrão de dois anos entre as temporadas

'Bridgerton': 5ª temporada terá primeiro casal LGBT como protagonista da série (Divulgação/Netflix)

'Bridgerton': 5ª temporada terá primeiro casal LGBT como protagonista da série (Divulgação/Netflix)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 13 de maio de 2026 às 16h59.

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Os fãs de “Bridgerton” podem comemorar. A quinta temporada chegará à Netflix em 2027, quebrando o ciclo de dois anos entre os lançamentos das temporadas anteriores. Se o padrão fosse seguido, a nova temporada chegaria apenas em 2028. A informação foi divulgada nesta quarta-feira 13, por Bela Bajaria, diretora de conteúdo da plataforma, durante uma apresentação para anunciantes em Nova York.

A quinta temporada já teve seus primeiros detalhes confirmados pela Netflix e já indica mudanças importantes na adaptação dos livros. O novo ano da série vai focar no romance entre Francesca Bridgerton e Michaela Stirling, marcando a primeira vez em que o casal central será da comunidade LGBT+.

Quem será o casal da 5ª temporada de 'Bridgerton'?

Na adaptação para a TV, Francesca (Hannah Dodd) se envolve com Michaela Stirling (Masali Baduza). Nos livros de Julia Quinn, no entanto, a personagem vive um romance com Michael Stirling.

Além da troca de personagem, a 5ª temporada também modifica a ordem dos livros adaptados. Na saga literária, a história de Francesca aparece apenas no sexto volume. Já na série, ela será antecipada e servirá como base para o quinto ano da produção.

Elenco deve manter personagens principais

A nova temporada deve contar com o retorno de nomes já conhecidos do público, incluindo integrantes da família Bridgerton e personagens recorrentes.

Entre os nomes esperados estão:

  • Claudia Jessie (Eloise Bridgerton)
  • Hannah Dodd (Francesca Bridgerton)
  • Ruth Gemmell (Violet Bridgerton)
  • Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton)
  • Will Tilston (Gregory Bridgerton)
  • Golda Rosheuvel (Rainha Charlotte)
  • Masali Baduza (Michaela Stirling)

Também são esperadas participações especiais de personagens centrais de temporadas anteriores.

Veja o anúncio da nova temporada de 'Bridgerton'?

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