'Bridgerton': Netflix revela que 5ª temporada vai chegar antes do esperado

'Bridgerton': 5ª temporada terá primeiro casal LGBT como protagonista da série (Divulgação/Netflix)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 13 de maio de 2026 às 16h59.
Os fãs de “Bridgerton” podem comemorar. A quinta temporada chegará à Netflix em 2027, quebrando o ciclo de dois anos entre os lançamentos das temporadas anteriores. Se o padrão fosse seguido, a nova temporada chegaria apenas em 2028. A informação foi divulgada nesta quarta-feira 13, por Bela Bajaria, diretora de conteúdo da plataforma, durante uma apresentação para anunciantes em Nova York.
A quinta temporada já teve seus primeiros detalhes confirmados pela Netflix e já indica mudanças importantes na adaptação dos livros. O novo ano da série vai focar no romance entre Francesca Bridgerton e Michaela Stirling, marcando a primeira vez em que o casal central será da comunidade LGBT+.
Na adaptação para a TV, Francesca (Hannah Dodd) se envolve com Michaela Stirling (Masali Baduza). Nos livros de Julia Quinn, no entanto, a personagem vive um romance com Michael Stirling.
Além da troca de personagem, a 5ª temporada também modifica a ordem dos livros adaptados. Na saga literária, a história de Francesca aparece apenas no sexto volume. Já na série, ela será antecipada e servirá como base para o quinto ano da produção.
A nova temporada deve contar com o retorno de nomes já conhecidos do público, incluindo integrantes da família Bridgerton e personagens recorrentes.
Entre os nomes esperados estão:
Também são esperadas participações especiais de personagens centrais de temporadas anteriores.