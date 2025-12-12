Tudo o que sabemos sobre o BBB 26 um mês antes da estreia

A próxima edição do Big Brother Brasil estreia daqui um mês, no dia 12 de janeiro de 2026 com mudanças significativas na dinâmica do jogo. A temporada terá 100 dias de duração e encerramento previsto para 21 de abril. O vencedor receberá R$ 3 milhões, o maior prêmio já oferecido pelo reality show da TV Globo. A emissora aposta em novas regras para ampliar o engajamento do público e aumentar o impacto do programa nas redes sociais.

A produção confirmou que o valor total do prêmio ficará exposto na sala da casa durante toda a temporada. A ideia é reforçar o foco da disputa e impulsionar a competitividade entre os participantes. A Globo também anunciou que apenas pessoas consideradas “desesperadas por dinheiro” foram selecionadas, em uma tentativa de garantir um elenco mais dedicado às dinâmicas do programa.

Escolha dos participantes

A interatividade com os espectadores será ampliada em diferentes etapas. Metade dos participantes será escolhida diretamente pelo público. Além disso, durante o andamento do jogo, os espectadores poderão substituir qualquer participante considerado “planta” ou pouco ativo. A substituição virá de um “laboratório”, ambiente onde novos candidatos estarão confinados e disputarão a preferência do público para entrar no elenco oficial.

Diferentemente da temporada anterior, que começou com participantes divididos em duplas, o BBB 26 terá competição individual desde o primeiro dia.

Os grupos também passam por reformulação. Além dos tradicionais Pipoca, formado por anônimos, e Camarote, composto por celebridades, haverá a estreia do grupo Veteranos. Nele, ex-BBBs retornam à disputa em busca de uma nova chance de conquistar o prêmio principal.

Casas de vidro e Big Fone

Antes do confinamento na casa principal, candidatos serão expostos em casas de vidro instaladas nas cinco regiões do Brasil. O público poderá acompanhar o cotidiano de cada uma delas e votar nos nomes que seguirão para o jogo principal. Essa etapa funcionará como um pré-confinamento, ampliando o período de exposição e participação dos espectadores.

Elementos clássicos do reality também foram modificados. O Big Fone terá três versões diferentes, com o público decidindo qual delas tocará e qual mensagem será transmitida. A mudança busca tornar as decisões inesperadas e aumentar o impacto da dinâmica na formação de paredões e estratégias de jogo.

Outra novidade é o Cartola BBB, inspirado nos fantasy games esportivos. Usuários poderão montar times com participantes reais e acumular pontos conforme o desempenho de cada um nas provas, formações de VIP e escapes do Paredão. A pontuação será semanal e o vencedor será definido ao final da temporada.

Votação no Globoplay

A votação passará a ocorrer também pelo Globoplay. A plataforma permitirá que assinantes votem ao vivo durante o programa, ampliando a participação direta no andamento do reality. Além disso, a votação patrocinada terá um painel destacado no streaming, com voto único vinculado ao CPF, modelo testado no BBB 25 e agora integrado a todas as dinâmicas.

A edição seguirá sob comando de Tadeu Schmidt, com produção de Mariana Mónaco e direção-geral de Angélica Campos. Nos bastidores, a emissora apresentou as mudanças ao mercado publicitário reforçando a intenção de tornar o BBB 26 uma das edições mais interativas e conectadas ao público desde o início.

Também permanece a lógica das provas de resistência, de imunidade e de liderança, que continuam como pilares da disputa semanal. As dinâmicas de formação de Paredão, festas temáticas e quadros ao vivo também serão preservadas, assim como a ênfase em conteúdos multiplataforma com transmissão 24 horas pelo Globoplay.