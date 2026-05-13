Áudio com Vorcaro desgasta Flávio e fortalece rivais da direita, dizem analistas

O vazamento de mensagens e de um áudio envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do extinto Banco Master, alterou o ambiente político da disputa presidencial de 2026 e abriu uma nova frente de tensão dentro da direita brasileira.

Para analistas ouvidos pela EXAME, o episódio atinge a principal estratégia eleitoral construída por Flávio nos últimos meses — a de se apresentar como um nome moderado e menos vulnerável ao desgaste histórico do bolsonarismo — ao mesmo tempo em que cria oportunidades para adversários no campo conservador e impõe um dilema estratégico ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A crise ganhou força após reportagem do portal The Intercept Brasil revelar mensagens nas quais Flávio cobra Vorcaro por repasses prometidos para o filme Dark Horse, produção sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo a publicação, o banqueiro teria prometido US$ 24 milhões — cerca de R$ 134 milhões na cotação da época — para financiar o projeto audiovisual a pedido do senador.

Em nota, Flávio confirmou o contato com Vorcaro, mas negou irregularidades. O senador disse que buscava apenas patrocínio privado para o longa e defendeu a instalação da CPI do Banco Master.

“Foi um filho procurando patrocínio privado para um filme privado sobre a história do próprio pai”, afirmou.

Para o cientista político Creomar de Souza, CEO da Dharma Political Risk and Strategy, o problema central do episódio, até o momento, não é necessariamente jurídico, mas político. Segundo ele, o caso cria dificuldades para Flávio justamente no eleitorado mais decisivo para a eleição.

“Não é uma eleição sobre quem já tem voto. É uma eleição sobre quem o indeciso vai escolher”, afirmou. “O eleitor que já vota no Flávio provavelmente não muda de posição. Mas o indeciso pode passar a enxergar contradições numa estratégia que vinha funcionando.”

Na avaliação de Creomar, a cronologia do caso agrava o desgaste político. Uma das mensagens reveladas pelo Intercept teria sido enviada na véspera da prisão de Vorcaro, quando o banqueiro já estava no centro de investigações.

“Se isso se confirma, fica muito complicado de explicar”, disse. “Corrupção ainda é um tema que gera muita irritabilidade no eleitor.”

O cientista político e diretor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Aldo Fornazieri, afirma que, ainda que a doação eventualmente seja legal, o episódio produz desgaste político relevante para Flávio Bolsonaro.

“Ele já fez declarações dizendo que não havia nenhuma ligação, que as doações tinham sido espontâneas. Então, Flávio está num conjunto de contradições que vai ser difícil explicar”, afirmou.

Os dois analistas também concordam na avaliação de que o caso enfraquece a narrativa construída pelo bolsonarismo nos últimos meses em torno do Banco Master.

Flávio havia negado anteriormente manter relação próxima com Vorcaro, enquanto setores da direita e o próprio senador associavam o banco ao governo Lula.

“Se o Master era ‘o banco do Lula’, como parte da militância dizia, por que pedir dinheiro justamente ali?”, disse Creomar. “Tem uma incoerência narrativa que obriga a campanha a recalibrar discurso.”

Para Fornazieri, o principal efeito político da crise pode ser o fortalecimento de nomes da direita que disputam espaço com o bolsonarismo na corrida presidencial.

“Nunca achei que Zema e Caiado fossem atuar apenas como linha auxiliar do Flávio Bolsonaro”, afirmou. “Cabe ao Zema e ao Caiado explorarem isso.”

Segundo o cientista político, caso o desgaste se aprofunde, Flávio pode perder competitividade eleitoral ainda no primeiro turno.

“Se ele for muito machucado na campanha, pode descer para um patamar de 15% a 20%, o que põe em risco a passagem dele para o segundo turno”, disse.

Fornazieri avalia ainda que o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, ampliou sua capacidade de diálogo com o eleitorado bolsonarista ao endurecer críticas ao Supremo Tribunal Federal nas últimas semanas. Na visão dele, isso pode acelerar a fragmentação da direita caso Flávio perca força política.

Logo após o episódio, Zema afirmou que a relação de Flávio com Vorcaro é "imperdoável", enquanto Caiado disse que o senador deve responder sobre os questionamentos.

Governo Lula vê oportunidade, mas também risco político

Embora a crise tenha aberto espaço para ataques da esquerda ao bolsonarismo, os analistas afirmam que o governo Lula precisa agir com cautela para evitar uma reação de reorganização da direita em torno de Flávio Bolsonaro.

Para Creomar, o principal desafio do Planalto agora é transformar o desgaste do adversário em narrativa política eficiente.

“O PT sabe jogar esse jogo político, mas a dúvida é se o governo vai conseguir tirar vantagem disso”, afirmou. “Se o Sidônio consegue transformar isso em alguma coisa. Se a militância consegue transformar isso em alguma coisa. Esse é o desafio agora.”

Segundo ele, aliados do presidente ainda demonstram desorganização diante do episódio. “Tem muita bateção de cabeça e muita gente preocupada com a própria agenda”, disse.

Fornazieri, por outro lado, avalia que interessa ao presidente Lula evitar um confronto direto neste momento e permitir que o desgaste se espalhe dentro da própria direita.

“O governo Lula tem que ter cautela”, afirmou. “Eu penso que o Lula deve preferir que o Flávio Bolsonaro vá para o segundo turno.”

Na visão do cientista político, uma ofensiva agressiva agora poderia acabar unificando novamente a base bolsonarista em torno do senador.

“O foco do governo deveria ser gerar notícias positivas”, disse. “Pode ser a deixa para que os candidatos da direita fiquem batendo e desidratando o Flávio Bolsonaro.”

A crise também reacendeu disputas internas sobre o futuro do bolsonarismo. Para Creomar, a família Bolsonaro trabalha com a percepção de que 2026 pode ser a última grande eleição de Jair Bolsonaro como figura central da direita brasileira.

“Muito provavelmente, essa é a última eleição do Bolsonaro como liderança ativa”, afirmou. “Quem aparecer como herdeiro da última campanha leva o legado político.”

Nesse cenário, cresce a tensão entre os filhos do ex-presidente e outros nomes do campo conservador, como a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

“Se a foto final da eleição for dos filhos com Bolsonaro, eles controlam o legado entre si. Mas, se essa imagem passar a incluir Michelle ou Tarcísio, a dinâmica muda completamente”, disse Creomar.