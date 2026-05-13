Diretor de 'O Senhor dos Anéis' minimiza polêmica sobre IA em Hollywood

Peter Jackson: diretor falou sobre os limites da inteligência artificial no audiovisual (Getty Images)
Freelancer
Publicado em 13 de maio de 2026 às 23h33.
Peter Jackson voltou ao centro das discussões em Cannes ao comentar o avanço da inteligência artificial no cinema. O diretor de “O Senhor dos Anéis” afirmou que não tem uma visão negativa sobre o uso da tecnologia em produções audiovisuais e classificou a IA como “apenas mais um efeito especial”.
Durante uma masterclass realizada no festival, Jackson disse que o principal problema não está na ferramenta em si, mas na utilização indevida da imagem de atores. Segundo ele, a questão se torna preocupante quando rostos e performances são usados sem autorização dos artistas envolvidos.
O cineasta também comentou sobre o impacto desse debate na carreira de Andy Serkis, intérprete de Gollum na trilogia original. Para Jackson, a atual desconfiança em torno de personagens digitais e performances capturadas por tecnologia dificulta que trabalhos como o de Serkis sejam reconhecidos em grandes premiações.
De acordo com Peter Jackson, a atuação de Serkis como Gollum sempre foi uma performance humana, construída integralmente pelo ator, apesar do uso de captura de movimento. Jackson acredita que a discussão sobre IA acabou misturando conceitos diferentes e prejudicando a percepção sobre esse tipo de interpretação.
Além da discussão tecnológica, Jackson também revelou novos detalhes sobre “O Senhor dos Anéis: A Caçada a Gollum”, próximo filme da franquia ambientada na Terra-média. O longa será dirigido e estrelado por Andy Serkis, enquanto Jackson atuará como produtor ao lado de Fran Walsh e Philippa Boyens.
O diretor explicou que decidiu não assumir a direção porque acredita que Serkis entende o personagem melhor do que qualquer outra pessoa. Segundo Jackson, o novo longa mergulhará profundamente no lado psicológico e obsessivo de Gollum, o que tornava natural colocar o ator no comando do projeto.
“A Caçada a Gollum” está previsto para chegar aos cinemas em 17 de dezembro de 2027 e marcará mais um retorno da franquia “O Senhor dos Anéis” às telonas.
O enredo acompanha a busca por Gollum antes dos eventos de "A Sociedade do Anel", primeiro livro da trilogia escrita por J.R.R. Tolkien.