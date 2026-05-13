Diretor de 'O Senhor dos Anéis' minimiza polêmica sobre IA em Hollywood

Peter Jackson voltou ao centro das discussões em Cannes ao comentar o avanço da inteligência artificial no cinema. O diretor de “O Senhor dos Anéis” afirmou que não tem uma visão negativa sobre o uso da tecnologia em produções audiovisuais e classificou a IA como “apenas mais um efeito especial”.

Diretor acredita que ferramenta não é o problema

Durante uma masterclass realizada no festival, Jackson disse que o principal problema não está na ferramenta em si, mas na utilização indevida da imagem de atores. Segundo ele, a questão se torna preocupante quando rostos e performances são usados sem autorização dos artistas envolvidos.

O cineasta também comentou sobre o impacto desse debate na carreira de Andy Serkis, intérprete de Gollum na trilogia original. Para Jackson, a atual desconfiança em torno de personagens digitais e performances capturadas por tecnologia dificulta que trabalhos como o de Serkis sejam reconhecidos em grandes premiações.

De acordo com Peter Jackson, a atuação de Serkis como Gollum sempre foi uma performance humana, construída integralmente pelo ator, apesar do uso de captura de movimento. Jackson acredita que a discussão sobre IA acabou misturando conceitos diferentes e prejudicando a percepção sobre esse tipo de interpretação.

Novo filme da saga chega no ano que vem

Além da discussão tecnológica, Jackson também revelou novos detalhes sobre “O Senhor dos Anéis: A Caçada a Gollum”, próximo filme da franquia ambientada na Terra-média. O longa será dirigido e estrelado por Andy Serkis, enquanto Jackson atuará como produtor ao lado de Fran Walsh e Philippa Boyens.

O diretor explicou que decidiu não assumir a direção porque acredita que Serkis entende o personagem melhor do que qualquer outra pessoa. Segundo Jackson, o novo longa mergulhará profundamente no lado psicológico e obsessivo de Gollum, o que tornava natural colocar o ator no comando do projeto.

“A Caçada a Gollum” está previsto para chegar aos cinemas em 17 de dezembro de 2027 e marcará mais um retorno da franquia “O Senhor dos Anéis” às telonas.

O enredo acompanha a busca por Gollum antes dos eventos de "A Sociedade do Anel", primeiro livro da trilogia escrita por J.R.R. Tolkien.