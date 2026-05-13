Netflix confirma 'Gente Grande 3'; Adam Sandler estará no elenco

Durante sua apresentação no Upfront realizada nesta quarta-feira, a Netflix confirmou que está desenvolvendo Gente Grande 3. O novo capítulo da franquia de comédia terá novamente Adam Sandler no elenco e também na produção. As informações são do Deadline.

A direção ficará a cargo de Kyle Newacheck, colaborador frequente de Sandler em projetos recentes, como Um Maluco no Golfe 2, que se destacou como um dos maiores sucessos de streaming do ano passado ao alcançar 2,89 bilhões de minutos assistidos em sua primeira semana.

O roteiro do filme foi escrito por Adam Sandler em parceria com Tim Herlihy.

Do que se trata o filme

Assim como nos longas anteriores, Gente Grande 3 reunirá o grupo de amigos de infância formado por Lenny, Marcus, Rob, Kurt e Eric, interpretados por Sandler, David Spade, Rob Schneider, Chris Rock e Kevin James, respectivamente.

Na trama, os personagens embarcam em uma viagem pela Europa após a morte de um amigo próximo. O objetivo é espalhar suas cinzas e, ao mesmo tempo, provar que ainda são capazes de se divertir mesmo já na faixa dos 60 anos.

Os dois primeiros filmes da franquia, dirigidos por Dennis Dugan e lançados pela Columbia Pictures, tiveram bom desempenho comercial. O longa original, de 2010, arrecadou cerca de US$ 272 milhões mundialmente, enquanto a sequência, lançada em 2013, alcançou aproximadamente US$ 247 milhões nas bilheteiras.