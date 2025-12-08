Big Fone promete tensão máxima no BBB 26. Como funciona?

(Divulgação/Gshow /Divulgação)
Redatora
Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 18h01.
O Big Fone é um dos mecanismos que mais influencia a dinâmica do Big Brother Brasil. Ele aparece em momentos inesperados e entrega instruções diretas ao participante que atende primeiro.
A imprevisibilidade do aparelho faz com que a casa permaneça em alerta permanente, pois qualquer toque pode alterar a formação do Paredão ou redefinir a estratégia da semana.
O Big Fone é um telefone cenográfico instalado na área externa da casa. Ele toca em horários aleatórios, normalmente fora do programa ao vivo.
O participante que alcança o aparelho recebe uma mensagem da produção. Essa mensagem pode conceder um benefício, impor uma consequência ou introduzir uma nova dinâmica no jogo. Assim, o aparelho funciona como um instrumento de mudança rápida dentro da casa.
As instruções transmitidas variam a cada edição. Em alguns casos, a mensagem indica um participante ao Paredão. Em outros, concede imunidade imediata. O conteúdo pode ainda incluir poderes específicos que interferem na votação ou impactam todos os moradores da casa. A variedade dessas instruções faz do Big Fone uma peça estratégica do programa.
O Big Fone costuma transmitir mensagens divididas em categorias principais:
Em edições recentes, o Big Fone também passou a direcionar participantes para a Loja Misteriosa, ambiente que oferece poderes adicionais mediante troca ou uso de estalecas. Esses poderes incluem anulação de voto, veto a imunidades, votos com peso maior e possibilidade de alterar emparedados.
O Big Fone adiciona um elemento físico ao jogo. O aparelho atende apenas o primeiro participante que o alcança, o que incentiva monitoramento constante da área externa. Com isso, alguns grupos adotam estratégias para manter representantes próximos ao aparelho, enquanto outros tentam impedir rivais de atender.
O toque inesperado cria movimentação imediata e reorganiza alianças. Em alguns casos, o resultado da chamada altera rumos decisivos da semana. Por isso, o Big Fone é tratado como um dos instrumentos mais importantes da estrutura do programa.
Para o BBB 26, a expectativa é de que o Big Fone terá três versões diferentes, com o público decidindo qual delas tocará e qual mensagem será transmitida.
A mudança busca tornar as decisões inesperadas e aumentar o impacto da dinâmica na formação de paredões e estratégias de jogo.