BBB 26: por que Ana Paula Renault foi expulsa do BBB 16?

Ana Paula Renault voltou a entrar na casa do Big Brother Brasil na edição de 2026, agora como veterana em busca de um prêmio recorde. Mas sua história no reality começou de maneira bem diferente, em 2016, quando participou da 16ª temporada e foi expulsa após um episódio que marcou a trajetória do programa.

Naquele ano, Ana Paula se destacou desde o início pela personalidade forte, pela forma "afrontosa" de disputar as dinâmicas e pelos constantes embates com outros participantes. Sua postura gerou atenção do público e também de colegas de confinamento, criando um ambiente tenso na casa.

Expulsão

O episódio que culminou na expulsão aconteceu durante uma festa da casa. Visivelmente alterada, Ana Paula agrediu o colega Renan Oliveira com dois tapas no rosto, descumprindo uma das regras mais rígidas do reality: a proibição de qualquer agressão física entre participantes.

Após a agressão, Renan informou a produção no confessionário, como manda o protocolo do programa em casos de violência. A direção do BBB não teve outra opção senão desclassificar Ana Paula do jogo ainda na madrugada daquele dia.

Anos depois, revisitando o episódio em um documentário sobre o reality, Ana Paula admitiu que foi um momento vergonhoso e marcante em sua vida. Ela relacionou parte do ocorrido ao consumo de bebida alcoólica e ao clima intenso de convivência do programa, e refletiu sobre o impacto que aquele evento teve em sua carreira e imagem.

Agora, de volta ao BBB 26, a veterana encara um novo desafio. Com o prêmio anunciado como um dos maiores da história do programa, ela declarou que está disposta a ir com tudo pela conquista, dizendo que é “matar ou morrer”.

Paredão

A mineira já está no primeiro Paredão da temporada, ao lado da Camarote Aline Campos e da Pipoca Milena, que foi indicada pelo Líder Alberto Cowboy. Ana Paula foi parar no paredão após Marcelo atender o Big Fone e indicar Aline Campos para a berlinda, que contragolpeou puxando Ana Paula.

Na noite de domingo, 18, Ana Paula e Aline ainda disputaram a prova Bate e Volta ao lado de Paulo Augusto, que recebeu 11 votos da casa, para tentar escapar do Paredão, mas o Pipoca acertou mais vezes e ganhou a disputa.

O resultado do paredão será anunciada na terça-feira, 20.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir o BBB 26?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.