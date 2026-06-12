Taco Bell distribuirá tacos grátis durante jogos do Brasil na Copa do Mundo

A Taco Bell preparou uma grande ativação para os dias de jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026. Começando neste sábado, 13, dia da estreia do Brasil no torneio, a ação distribuirá tacos gratuitos para quem estiver na Arena Brasileira, no Parque Ibirapuera, em São Paulo.

Para consumidores de outras cidades, a empresa disponibilizará mil vouchers diários para retirada gratuita de um taco tradicional de carne. Os cupons poderão ser resgatados pelos canais digitais da marca e utilizados no dia seguinte em qualquer restaurante da rede.

Sempre que a Seleção Brasileira jogar, os consumidores poderão resgatar gratuitamente um Taco Crunchy Supreme.

"Queremos aproveitar um momento de grande engajamento cultural para criar experiências memoráveis, fortalecer a conexão emocional com os consumidores e ampliar o conhecimento sobre Taco Bell entre públicos que já conhecem a marca e também entre aqueles que terão um primeiro contato conosco por meio da iniciativa", afirma Tito Barroso, country manager da Taco Bell Brasil.

Torcer juntos

A ação é parte da estratégia de lançamento no país da plataforma global L.O.C.O.S. (Loss Or Celebration Outcome Support), criada pela Taco Bell para transformar momentos de celebração e frustração em oportunidades de conexão com os consumidores.

"L.O.C.O.S. é uma plataforma global da marca criada para apoiar as pessoas em momentos de grande carga emocional, sejam eles de celebração, expectativa, surpresa ou frustração. O principal torneio de futebol do mundo foi escolhido como ponto de partida para a iniciativa no Brasil porque, naturalmente, desperta emoções intensas e compartilhadas por milhões de pessoas", explica Barroso.

A proposta parte de um comportamento já associado à marca: reunir pessoas em torno de momentos de comemoração ou de conforto emocional. Com o conceito de que qualquer resultado merece um taco, a companhia pretende ampliar sua presença em eventos culturais e esportivos relevantes.

Food truck inédito

A ação no Parque do Ibirapuera também estreia a Taconeta, primeiro food truck oficial da marca no Brasil. É nele que acontece a distribuição gratuita de cerca de 600 tacos por dia.

A estrutura estará presente na Arena Brasileira, durante as transmissões das partidas entre 13 de junho e 19 de julho.

O veículo terá uma identidade visual que muda de acordo com o resultado dos jogos. Em caso de vitória, predominam tons de roxo e lavanda. Em resultados adversos, o visual passa para preto e cinza.

"Escolhemos a Arena Brasileira como palco para a estreia de L.O.C.O.S. no Brasil por ser o evento que melhor reúne os atributos necessários para apresentar a plataforma ao público brasileiro. Entre as iniciativas realizadas em São Paulo durante a Copa do Mundo, ela se destaca pela diversidade de público, pela dinâmica da experiência oferecida, pela estrutura do evento e pelo seu potencial de alcance e visibilidade", avalia Barroso.

A estratégia inclui ainda ações em regiões conhecidas pela concentração de torcedores e bares na capital paulista, como Vila Madalena, Pinheiros, Itaim e Vila Olímpia. Após os jogos, promotores da marca distribuirão até 500 tacos por dia para o público presente nesses locais.