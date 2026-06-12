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Que horas começa o show de Anitta na abertura da Copa do Mundo nos EUA?

Nesta cerimônia, também vão se apresentar Katy Perry, Future, LISA e Rema

Anitta: cantora brasileira vai se apresentar na cerimônia de abertura da Copa do Mundo (Mauricio Santana/Getty Images)

Anitta: cantora brasileira vai se apresentar na cerimônia de abertura da Copa do Mundo (Mauricio Santana/Getty Images)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 12 de junho de 2026 às 17h00.

Última atualização em 12 de junho de 2026 às 17h32.

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A Copa do Mundo terá uma terceira abertura nesta sexta-feira, na sede dos Estados Unidos. O evento está marcado para começar às 20h30, no Estádio de Los Angeles, com transmissão ao vivo pela Globo, pelo sportv, pelo Globoplay e pela ge tv. A brasileira Anitta será uma das atrações, dividindo o palco com Katy Perry, Future, LISA e Rema.

A cerimônia terá apresentação do ator Jason Sudeikis, conhecido por interpretar Ted Lasso na famosa série de TV de futebol no mundo.

Os hinos nacionais serão executados pela dupla country Dan e Shay e pelo grupo paraguaio Purahei Soul.

Onde assistir ao jogo Estados Unidos x Paraguai?

O confronto entre Estados Unidos e Paraguai também terá transmissão ao vivo pela Globo, sportv, Globoplay e ge tv.

Quando será a estreia do Brasil na Copa?

O Brasil e o Marrocos se enfrentam no jogo do terceiro dia da Copa do Mundo 2026 neste sábado, 13 de junho, às 19h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Agenda do Grupo C

  • 13/06: Brasil x Marrocos – Nova York/Nova Jersey (19h de Brasília)
  • 13/06: Haiti x Escócia – Boston (22h de Brasília)
  • 19/06: Escócia x Marrocos – Boston (19h de Brasília)
  • 19/06: Brasil x Haiti – Filadélfia (21h30 de Brasília)
  • 24/06: Escócia x Brasil – Miami (19h de Brasília)
  • 24/06: Marrocos x Haiti – Atlanta (19h de Brasília)
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