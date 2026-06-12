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Fase de grupos copa 2026

Marcelo é escoltado após ficar cercado por protestos no México, diz jornal

O ex-jogador ficou cercado pelos manifestantes após o jogo contra México e Africa do Sul, na Abertura de Cerimônia da Copa e foi resgatado pela polícia

Marcelo: jogador foi resgatado da confusão entre manifestantes após jogo da Copa do Mundo (FIFA via Getty Images)

Marcelo: jogador foi resgatado da confusão entre manifestantes após jogo da Copa do Mundo (FIFA via Getty Images)

Marcela Lima
Marcela Lima

Colaboradora

Publicado em 12 de junho de 2026 às 18h43.

A Polícia resgatou o ex-lateral do Real Madrid e da Seleção Brasileira, Marcelo, em uma confusão entre manifestantes e a polícia nos arredores do estádio Azteca, no México, após o jogo entre México e África do Sul, pela abertura da Copa do Mundo 2026. As informações foram divulgadas pelo jornal espanhol Marca.

Confusão após jogo da Copa do Mundo

O jogador precisou ser escoltado pela polícia para deixar o local, já que ficou cercado pelos protestos. As autoridades identificaram que o jogador estava presente nos arredores do estádio e agiram rapidamente para protegê-lo.

Segundo informações do jornal, ex-jogador do Real Madrid foi escoltado em segurança e não sofreu ferimentos.

Após o ocorrido, o jogador não se manifestou, mas compartilhou vídeos de sua visita ao estádio para acompanhar a primeira cerimônia de abertura do Mundial, que teve shows de Belinda, Shakira, J Balvin e outros.

Protestos no México

O México sofre uma onda de protestos de professores que exigem aumento salarial em 100% e aproveitaram o impacto do torneio no país. Confrontos e bloqueios em vias estratégicas têm marcado o país nos últimos dias.

A mobilização é organizada pela Coordenadoria Nacional dos Trabalhadores da Educação (CNTE) e milhares de pessoas chegaram a interditar uma rua que dá acesso ao estádio Azteca. Policiais e manifestantes entraram em confronto enquanto turistas e moradores tentam aproveitar o Mundial.

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