Marcelo é escoltado após ficar cercado por protestos no México, diz jornal

A Polícia resgatou o ex-lateral do Real Madrid e da Seleção Brasileira, Marcelo, em uma confusão entre manifestantes e a polícia nos arredores do estádio Azteca, no México, após o jogo entre México e África do Sul, pela abertura da Copa do Mundo 2026. As informações foram divulgadas pelo jornal espanhol Marca.

Confusão após jogo da Copa do Mundo

O jogador precisou ser escoltado pela polícia para deixar o local, já que ficou cercado pelos protestos. As autoridades identificaram que o jogador estava presente nos arredores do estádio e agiram rapidamente para protegê-lo.

Segundo informações do jornal, ex-jogador do Real Madrid foi escoltado em segurança e não sofreu ferimentos.

Após o ocorrido, o jogador não se manifestou, mas compartilhou vídeos de sua visita ao estádio para acompanhar a primeira cerimônia de abertura do Mundial, que teve shows de Belinda, Shakira, J Balvin e outros.

Protestos no México

O México sofre uma onda de protestos de professores que exigem aumento salarial em 100% e aproveitaram o impacto do torneio no país. Confrontos e bloqueios em vias estratégicas têm marcado o país nos últimos dias.

A mobilização é organizada pela Coordenadoria Nacional dos Trabalhadores da Educação (CNTE) e milhares de pessoas chegaram a interditar uma rua que dá acesso ao estádio Azteca. Policiais e manifestantes entraram em confronto enquanto turistas e moradores tentam aproveitar o Mundial.