BBB 26: o que esperar da 2ª semana de programa?

BBB 26: resultado do paredão vira ponto-chave para a semana (Divulgação/Gshow /Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 19h48.
A segunda semana do Big Brother Brasil 26 promete elevar a tensão dentro da casa. Após os primeiros dias de adaptação, o jogo entra em uma fase mais estratégica, com alianças se consolidando, rivalidades ganhando forma e decisões que podem mudar completamente o rumo do reality.
Entre os Pipocas, o estreitamento das relações fica evidente com Samira, Marcelo, Breno e Milena com Ana Paula, que passam a trocar mais informações e alinhar votos. Enquanto isso, Maxiane e Marciele se afastam da veterana.
Veja diálogo entre as duas Pipocas sobre Ana Paula:
Ver essa foto no Instagram
Já Alberto Cowboy fortalece sua posição ao se aproximar dos veteranos Jonas e Sarah, enquanto Babu, Juliano e Capetinha formam um núcleo mais "comédia".
Os novos participantes vindos do Quarto Branco devem permanecer unidos para se defender de possíveis ataques de outros grupos, já que são um alvo fácil por serem novos na casa.
A desistência de Pedro também deve influenciar diretamente a dinâmica do Big Brother Brasil 26. As atitudes do brother concentravam grande parte das conversas, conflitos e estratégias da casa, o que acabava limitando o surgimento de outros enredos. Com a saída dele, os participantes ganham espaço para construir novas narrativas, fortalecer rivalidades já existentes e colocar em evidência disputas que antes ficavam em segundo plano.
O resultado do paredão de terça-feira tende a ter impacto direto no equilíbrio interno. Caso Aline deixe o programa, Ana Paula Renault ganha mais moral e respaldo dentro do jogo. Se a eliminada for Milena, a rivalidade entre Aline e Ana Paula deve se intensificar, além de gerar apreensão entre os Pipocas, que já começam a temer uma possível mira conjunta de Veteranos e Camarotes.
Já a Veterana não deve sair nesse Paredão: segundo as pesquisas do Votalhada, Ana Paula Renault será a menos votada.
Veja o resultado das enquetes:
Sites: Aline 40,92 x Ana Paula Renault 26,87 x Milena 32,21
YouTube: Aline 44,25% x Ana Paula Renault 12% x Milena 43,75
Twitter: Aline 66,22% x Ana Paula Renault 4,61% x Milena 33,16%
Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Telegram): Aline 48,28 x Ana Paula Renault 16,43% x Milena 35,28%
Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.