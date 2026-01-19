Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26: o que esperar da 2ª semana de programa?

Eliminação e liderança devem impactar todo o tabuleiro do reality

BBB 26: resultado do paredão vira ponto-chave para a semana (Divulgação/Gshow /Divulgação)

BBB 26: resultado do paredão vira ponto-chave para a semana (Divulgação/Gshow /Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 19h48.

A segunda semana do Big Brother Brasil 26 promete elevar a tensão dentro da casa. Após os primeiros dias de adaptação, o jogo entra em uma fase mais estratégica, com alianças se consolidando, rivalidades ganhando forma e decisões que podem mudar completamente o rumo do reality.

Alianças mais claras entre os grupos

Entre os Pipocas, o estreitamento das relações fica evidente com Samira, Marcelo, Breno e Milena com Ana Paula, que passam a trocar mais informações e alinhar votos. Enquanto isso, Maxiane e Marciele se afastam da veterana.

Veja diálogo entre as duas Pipocas sobre Ana Paula:

Alberto Cowboy fortalece sua posição ao se aproximar dos veteranos Jonas e Sarah, enquanto Babu, Juliano e Capetinha formam um núcleo mais "comédia".

Os novos participantes vindos do Quarto Branco devem permanecer unidos para se defender de possíveis ataques de outros grupos, já que são um alvo fácil por serem novos na casa.

Saída de Pedro

A desistência de Pedro também deve influenciar diretamente a dinâmica do Big Brother Brasil 26. As atitudes do brother concentravam grande parte das conversas, conflitos e estratégias da casa, o que acabava limitando o surgimento de outros enredos. Com a saída dele, os participantes ganham espaço para construir novas narrativas, fortalecer rivalidades já existentes e colocar em evidência disputas que antes ficavam em segundo plano.

Paredão pode mudar o clima da casa

O resultado do paredão de terça-feira tende a ter impacto direto no equilíbrio interno. Caso Aline deixe o programa, Ana Paula Renault ganha mais moral e respaldo dentro do jogo. Se a eliminada for Milena, a rivalidade entre Aline e Ana Paula deve se intensificar, além de gerar apreensão entre os Pipocas, que já começam a temer uma possível mira conjunta de Veteranos e Camarotes.

Já a Veterana não deve sair nesse Paredão: segundo as pesquisas do Votalhada, Ana Paula Renault será a menos votada.

Veja o resultado das enquetes:

Sites: Aline 40,92 x Ana Paula Renault 26,87 x Milena 32,21
YouTube: Aline 44,25% x Ana Paula Renault 12% x Milena 43,75
Twitter: Aline 66,22% x Ana Paula Renault 4,61% x Milena 33,16%
Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Telegram): Aline 48,28 x Ana Paula Renault 16,43% x Milena 35,28%

Onde assistir o BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

Mais de Pop

Guns N’ Roses cancela show no Rio de Janeiro; entenda o motivo

BBB 26: Sarah provoca polêmica com emoji após caso de assédio

BBB 26: Globo paga apenas passagem de volta de Pedro após desistência

BBB 26: 'Energia pesada', diz Sarah sobre Ana Paula Renault

Mais na Exame

Mundo

Veja a lista dos convidados de Trump para o 'Conselho de Paz para Gaza'

Um conteúdo SBT News

Cerca de um terço dos cursos de medicina do país tiveram desempenho ruim no Enamed

Marketing

A empresa não é mais só do acionista — e o marketing ainda não entendeu

Pop

Guns N’ Roses cancela show no Rio de Janeiro; entenda o motivo