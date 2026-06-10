20 restaurantes para o Dia dos Namorados

Menus fechados, harmonizações e pratos para compartilhar movimentam os restaurantes paulistanos no Dia dos Namorados. De hotéis de luxo a endereços intimistas, chefs criaram jantares especiais para a data, com opções que vão da cozinha italiana à peruana, passando por menus degustação, vinhos selecionados e sobremesas pensadas para dividir a dois. Confira.

Corrutela

Corrutela: menu Dia dos Namorados (Alice Castelo/Divulgação)

Para a data, o chef Renato Mello preparou um menu especial de cinco tempos. Para começar, o snack traz uma dupla de ostras com água de pepino e picles de maçã verde. Na primeira entrada, um crudo de carne com creme de ovos e anchovas; já na segunda, o tempurá de cavaquinha é servido com emulsão de manjericão tailandês. Como principal, o lombo de cordeiro vem acompanhado de polenta do moinho, ervilhas e menta. Para finalizar a refeição, a torta de chocolate é servida com morangos assados e creme inglês. O menu custa R$ 600 por pessoa com harmonização, ou R$ 350 sem harmonização de vinhos. Também há uma versão vegetariana do menu. Mais informações pelo telefone: (11) 3097-9490.

Serviço: Rua Medeiros de Albuquerque, 256 - Vila Madalena, São Paulo/SP | Fone: (11) 3097-9490 | Horário de funcionamento: quarta a sábado das 12h às 16h e das 19h às 23h, domingo das 12h às 16h30

Donna

Donna: menu de Dia dos Namorados (Rodolfo Regini/Divulgação)

O restaurante ítalo-brasileiro Donna, comandado pelo chef André Mifano, preparou um menu especial para celebrar o Dia dos Namorados. Entre os destaques da noite está o Ravioli de Pernil de Cordeiro, servido com molho cremoso de grana padano e demi-glace de porcini (R$ 172), além do Filé de Linguado, finalizado na manteiga com legumes da horta e salsa verde de pistache (R$ 128). Para a data, a casa funcionará em dois turnos e as reservas são obrigatórias.

Serviço: Rua Peixoto Gomide, 1815 - Jardim Paulista, São Paulo/SP - Fone: (11) 97593-9047 | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 19h às 22h45, sexta das 19h às 23h, sábado das 13h às 15h30 e das 19h30 às 22h45

ICI Brasserie

ICI Brasserie: entradas e vinho para o Dia dos Namorados (Fabiana Kocubey/Divulgação)

Com clima descolado e ambiente versátil, o ICI Brasserie é ideal tanto para encontros como para almoços executivos, reuniões entre amigos e celebrações a dois. Para deixar o Dia dos Namorados ainda mais romântico, os casais vão ganhar duas taças de vinho e amuse-bouche de cortesia, além de uma surpresa especial no fim da refeição.

Serviço: 3 unidades + Jardins: Rua Bela Cintra, 2203 - Jardim Paulista, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda-feira das 12h às 15h30 e das 18h às 22h, terça a sexta-feira das 12h às 15h30 e das 18h às 23h, sábado das 12h às 23h, domingo das 12h às 22h

Ristorantino Jardins

Ristorantino: crema di zucca con scampi e bottarga (Renan Magalhães/Divulgação)

O restaurante, localizado nos Jardins, se inspira na elegância da culinária italiana clássica, executada com pitadas de ousadia e criatividade. Para a data, o chef Henrique Schoendorfer preparou um menu especial. Para começar, a Crema di Zucca con Scampi e Bottarga (R$ 155), um creme aveludado de abóbora, servido com lagostim e ovas de peixe curadas. De principal, o Casoncelli d’anatra al Mandarino (R$ 175) traz uma pasta fresca recheada de pato ao molho do assado com tangerina. Para adoçar, a Bavarese di Cachi con Cioccolato Bianco (R$ 62), uma mousse de caqui com chocolate branco. É recomendado realizar reserva.

Serviço: Rua Dr. Melo Alves, 674 - Jardins, São Paulo/SP - Fone: (11) 3063-0977 | Horário de funcionamento: segunda a sexta das 12h às 15h e das 19h às 0h, sábado das 12h às 17h e das 19h à 0h, domingo das 12h às 17h e das 19h às 22h

Rosewood São Paulo

Rosewood: menu do restaurante Blaise para o Dia dos Namorados (Rubens Kato/Divulgação)

Em clima de celebração, o Rosewood São Paulo preparou experiências especiais para o Dia dos Namorados. No dia 12 de junho, os restaurantes Le Jardin e Blaise oferecem menus exclusivos, disponíveis separadamente ou em pacotes de hospedagem.

No Le Jardin, o menu degustação em três tempos (R$ 800 por pessoa + 10% de taxa de serviço) inclui pratos à escolha, como linguado assado, beurre blanc de vermute, broccolini, trufas negras ou carré de cordeiro, jus de vinho do Porto, échalote caramelizada, mousseline de abóbora japonesa e óleo de manjericão.

Já o Blaise apresenta um menu de quatro tempos (R$ 950 por pessoa + 10% de taxa de serviço), com destaque para o snack de peixe defumado, creme de cambuci, castanha-do-pará, caviar e o Lombo de cordeiro, tatin de alho-poró, cebola caramelizada e jus natural. Para uma experiência ainda mais exclusiva e privativa, o Emerald Garden serve menu em três tempos (R$ 1.600 por casal + 10% de taxa de serviço), com fondue de queijos brasileiros, pão de fermentação natural, batatas assadas, camarões salteados e filé mignon de entrada e pato assado, jus natural com cogumelos e vinho branco acompanhado de purê de batata e trufas negras como prato principal. Reservas antecipadas são necessárias.

Serviço: Rua Itapeva, 435 – Bela Vista, São Paulo/SP – Fone (11) 3797-0500 saopaulo.reservas@rosewoodhotels.com | Le Jardin. Horário de funcionamento: todos os dias, 24h | Blaise. Horário de funcionamento: segunda a quinta das 19h às 23h30, sexta e sábado das 19h às 00h

Terraço Notiê by Priceless

Para celebrar o Dia dos Namorados, o restaurante localizado no topo do Shopping Light, no Centro Histórico de São Paulo, preparou um menu (R$ 230) para a ocasião. A experiência começa com terrine de atum e porco, acompanhada de pão de fermentação natural e picles da casa como couvert. Em seguida, o creme de mandioquinha com vieira e nata fermentada, com possibilidade de adicionar ovas de ikura ao prato.

Na sequência, os clientes podem escolher entre duas opções de prato principal: peixe do dia servido com húmus de feijão branco e conchas ou cordeiro cozido lentamente acompanhado de arroz pregado. Para finalizar, a casa apresenta torta de requeijão moreno como sobremesa.

Além dos pratos, a experiência também pode ser acompanhada por uma harmonização de vinhos, disponível por um adicional de R$ 109 por pessoa. A seleção inclui três taças, incluindo um vinho branco, um vinho tinto e um vinho de sobremesa.

Serviço: Rua Formosa, 157 – Centro Histórico (acesso pelo estacionamento do Shopping Light). Reservas por telefone 11 5043-3822 ou WhatsApp 11 92044-5601.

La Peruana

La Peruana: arroz caldoso de pato (Thays Bittar/Divulgação)

O La Peruana, restaurante de culinária tradicional peruana, preparou um menu especial para o jantar de Dia dos Namorados. O menu custa R$ 260 por pessoa e inclui welcome drink, abrebocas, entrada, prato principal e sobremesa. Os pratos do menu fechado também poderão ser pedidos individualmente, e o cardápio regular da casa seguirá disponível.

O restaurante funcionará em dois turnos: das 19h às 21h15 e das 21h30 às 23h.

Para começar, os welcome drinks serão o Sol (R$ 47), milk punch de gin e morango com bitter de laranja, e o Luna (R$ 47), preparado com jabuticaba envelhecida, pisco, limão e água tônica. Nos abrebocas, as opções são a Croqueta de Yuca con Queso, bolinho de mandioca e ají amarillo recheado com queijo mozzarella Roni, e Ostras com Bloody Mary.

Entre as entradas, o restaurante oferece o Ceviche Coral de Vieiras (R$ 109), com pesca do dia e vieiras ao leche de tigre de coral da vieira, e o Tiradito de Maracuyá (R$ 73), preparado com lâminas de peixe namorado, leche de tigre de maracujá, chalaca, pepino e crocante de milho.

Nos pratos principais, as opções são o Pescado Chiclayano (R$ 99), espesado de milho com coentro, pesca do dia grelhada, camarões, salsa a lo macho e salada de coentro e cebola roxa, e o Spaghetti com Vôngole y Salsa Huachana (R$ 98), servido com molho de chorizo huachano, caldo de vôngole, tomate-cereja e espinafre.

Para a sobremesa, o destaque é o Trifle de Frutos Cítricos (R$ 49), creme leve de baunilha e gemas com laranja e tangerina ao pisco, raspas de limão-siciliano, bolo macio e amêndoas laminadas. Também será possível escolher uma sobremesa do cardápio da casa.

Serviço: Alameda Campinas, 1357 – Jardim Paulista. Horário de Funcionamento: terça a quinta-feira das 19h às 23h, sexta-feira das 12h às 15h e das 19h às 23h, sábado das 12h às 16h30 e das 19h às 23h e domingo das 12h às 17h

Clandestina

A experiência começa com uma sequência de petiscos que já antecipam o olhar apurado da chef para ingredientes brasileiros e combinações pouco óbvias: o Crocante de Milho Crioulo com creme de cogumelo yanomami e melão, o Escabeche de Manjubinha no brioche de milho e puxuri e a Vieira com maracujá, coco e castanha de pequi. Na sequência, a entrada traz um delicado Siu Mai de porco e taioba, sua versão do clássico bolinho no vapor chinês, servido com dashi de cambuci e óleo de pimentas brasileiras. Como principal, entra em cena o Pargo acompanhado de béarnaise de camarão e amburana, pupunha e vinagrete de chuchu. Para encerrar, a sobremesa aposta em sabores brasileiros e notas cítricas com Bolo de Laranja, uvaia, baunilha do Cerrado, toffee de Campari e pacová.

Para os vegetarianos, o menu ganha releitura própria, mantendo o mesmo espírito. Entre as opções, aparecem petiscos como Berinjela no brioche de milho com romesco de castanha de caju e Nabo com maracujá, coco e castanha de pequi, além do Siu Mai de abóbora e taioba no dashi de cambuci e óleo de pimentas brasileiras como entrada e a Couve-flor com béarnaise de jambu no prato principal.

Excepcionalmente na data, a casa funcionará apenas com reservas e pagamento antecipado, oferecendo um menu fechado de quatro tempos (R$ 380 por pessoa), criado especialmente para a ocasião e servido em duas rodadas, das 19h às 21h e das 21h30 às 23h30. A experiência pode ainda ser complementada por uma harmonização de vinhos (R$ 220), com rótulos selecionados, como o Sabiá ‘Grande Cuvée’ Espumante e o Lazy Winemaker ‘Lazy & Late’ Sauvignon Blanc, para acompanhar cada etapa do jantar. As reservas devem ser feitas diretamente pelo telefone (11) 97260-3133.

Serviço: Rua Girassol, 833, Vila Madalena. Telefone: (11) 94145-9589. Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 19h às 23h. Sábado, das 12h30 às 16h e das 19h às 23h. Domingo, das 12h30 às 17h30.

Elevado Bar

Para celebrar a data, o endereço da Vila Buarque prepara uma experiência fechada, servida nos dias 11 e 12 de junho, em duas rodadas (às 19h e às 21h45), reunindo pratos criados para compartilhar, harmonizações cuidadosas e o clima acolhedor que tornou a casa referência entre os wine bars paulistanos.

A noite começa com um welcome, o Bocado de crudo de carne com gilda (tradicional pintxo espanhol que combina azeitona verde, anchova, pimenta verde e cebolinha em conserva), acompanhado de espumante, seja o brasileiro Lírica Crua, da Hermann, na harmonização básica, ou o Champagne Lanson Black Creation, na versão premium. Em seguida, entra em cena o Vinagrete de Lula na Brasa, prato que dialoga diretamente com o DNA do Elevado e sua cozinha marcada pelo carvão, harmonizado com o Claude Val Blanc, da Paul Mas, na seleção básica, ou com o Riesling Trocken, da Dönnhoff, na harmonização premium.

A etapa das massas frescas, um dos pilares da nova fase da casa, todas feitas com sêmola italiana e uma proporção generosa de gemas de galinha caipira, traz o Agnolotti de abóbora com lagostim, bisque e ovas de capelin, servido com Alta Yari Chardonnay, de Mendoza, na harmonização básica, ou com o Duas Árvores Reserva Branco, do Douro, na versão premium.

Como principal, os casais podem escolher entre duas opções: o Polvo na Brasa com fregula sarda, acompanhado do brasileiro Thera Pinot Noir Anima, da Serra Catarinense, ou do espanhol Microcósmico Garnacha, de La Mancha; ou as Almôndegas na Brasa servidas com polenta cremosa, harmonizadas com Alta Yari Malbec, de Mendoza, na seleção básica, ou Duas Árvores Reserva Tinto, do Douro, na premium. Para encerrar, a sobremesa aposta no clássico irresistível da Torta de chocolate meio amargo com flor de sal, servida com Alambre Moscatel de Setúbal, de Portugal.

O menu completo custa R$ 250 por pessoa ou R$ 498 por casal, com possibilidade de adicionar harmonização básica (R$ 350 por pessoa / R$ 698 por casal) ou premium (R$ 500 por pessoa / R$ 998 por casal). O valor inclui serviço, água com e sem gás à vontade e pagamento antecipado.

Serviço: Rua Jesuíno Pascoal, 16 – Vila Buarque, São Paulo. Reservas: (11) 3333-7807 ou (11) 99234-0145 (WhatsApp)

Restaurante Neto

Restaurante Neto: jantar especial de Dia dos Namorados tem o valor de R$ 398 por pessoa (Divulgação/Divulgação)

No Restaurante Neto, o chef Carlos Leiva assina o menu “Passione”, criado especialmente para a data, com cinco tempos e opção de harmonização.

O jantar tem início com um amuse-bouche de mini arancini de queijo pecorino, aioli trufado e mel de borá, harmonizado com Bollinger Special Cuvée. Na sequência, chega à mesa o crudo de peixe branco marinado no capim-limão, acompanhado por maçã verde, sorbet de cambuci e esferas de laranja, harmonizado com Soalheiro Clássico, de Portugal.

No terceiro tempo, é apresentado um risoto de coco com camarão crocante, castanhas brasileiras e emulsão de manga, harmonizado com Amayna Chardonnay, do Chile. Em seguida, um spritz de sorbet de limão, vodka e alecrim limpa o paladar para receber o quarto tempo, que consiste em um lombo de cordeiro servido com purê de batata-doce defumada, romã e molho de hortelã, acompanhado pelo Sessantanni Primitivo di Manduria San Marzano, da Itália.

Para finalizar, a sobremesa velouté de frutas vermelhas com prosecco, mousse de chocolate branco, crumble de manjericão e eucalipto é harmonizada com o vinho Graham’s Late Bottle Vintage, de Portugal.

O jantar especial de Dia dos Namorados tem o valor de R$ 398 por pessoa, com opção de harmonização por um adicional de R$ 280 por pessoa. Para reservas e mais informações, acesse o link ou entre em contato pelo telefone e WhatsApp (11) 2526-0105 ou pelo e-mail neto.restaurante@jwmarriott.com.

Serviço: JW Marriott Hotel - Av. das Nações Unidas, 14401 - Chácara Santo Antônio. Valor: R$ 398 sem harmonização | R$ 678 com harmonização. Reservas: (11) 2526-0105 (WhatsApp)

Cena

O menu de Dia dos Namorados se inicia com o couvert, com pão de fermentação natural acompanhado de manteiga de framboesa e azeite. Em seguida, os snacks para compartilhar incluem gougére recheada com cremeux de queijo taleggio e goiabada picante; além da tartelette recheada com tartare de beterrabas coloridas, queijo de cabra e aceto balsâmico. As entradas, servidas para compartilhar, incluem o peixe fresco levemente curado, leite de coco infusionado com capim-santo, vinagrete de coco e cítricos, crocante de arroz frito e salada de tomates frescos, assados e secos com vinagre de jerez e harissa.

Como prato principal, os clientes podem optar entre o peixe do dia grelhado, beurre blanc de limão cravo, mini legumes no vapor e folhas de espinafre fresco; ou a paleta de cordeiro assada lentamente, mandioquinha em 2 texturas, demi-glace de tucupi e pimenta de cheiro e farofa de castanhas. Para finalizar, a sobremesa traz um entremet de chocolate, cupuaçu e rosas.

O menu especial de Dia dos Namorados possui o valor de R$ 710 por pessoa + 15% de taxas e inclui uma taça de Moët & Chandon.

Serviço: Rua Oscar Freire, 384; bairro Jardim Paulista; São Paulo - SP (dentro do hotel Emiliano)

De Segunda

Para celebrar o Dia dos Namorados, Júlia Tricate e Gabriel Coelho prepararam duas criações que vão compor o cardápio do De Segunda somente na data. Para o principal, o clássico Bife Wellington com batatas (R$ 125), já para adoçar a noite, o Mil Folhas de ganache de matte tostado, geleia de frutas vermelhas e sorvete de torta basca (R$ 42), elaborado especialmente para a ocasião. Os dois pratos podem ser pedidos à la carte, combinados com qualquer prato do menu de sempre. O restaurante funcionará normalmente, para reservas ou para quem chegar de passagem.

Serviço: R. Prof. Tamandaré Toledo, 160 - Itaim Bibi, São Paulo. Tel.: 3078-2900. Segunda-feira, das 12h às 16h e das 19h às 23h. Terça-feira fechado. Quarta-feira a sábado, das 12h às 16h e das 19h às 23h. Domingo, das 12h às 16h.

Casa Santo Antônio

Casa Santo Antonio: tortelli di brie (tati frison/Divulgação)

Para celebrar o Dia dos Namorados, o Casa Santo Antônio prepara um menu especial pensado para a ocasião. O menu inclui entrada, prato principal e sobremesa. Entre as entradas, os clientes poderão escolher entre o Crudo de Atum, servido com dill, raspas de limão e tostada de brioche, o Velouté de Couve Flor com pecorino e pipoca de amaranto, além do tradicional Carpaccio Clássico.

Nos principais, o menu traz opções como Tortelli de Brie, Ravioli de Lagostim ao molho de crustáceos com raspas de limão siciliano e broto de coentro, Lasanha de Abobrinha com stracciatella e raspas de limão siciliano e Filé Mignon Au Poivre acompanhado de musseline de batata e pancetta crocante. Para finalizar a experiência, as sobremesas incluem Tiramissu e Pavlova de Frutas Vermelhas.

Serviço: Av. João Carlos da Silva Borges, 764 - Granja Julieta | (11) 4328-6205 | Horário de funcionamento: Segunda a Sexta-feira: 12h - 15h | 19h - 23h / Sábado: 12h - 16h | 19h - 23h / Domingo: 12h - 17h

Mercearia do Conde

No Dia dos Namorados, a Mercearia do Conde convida os casais para uma noite em clima descontraído e romântico. Para a ocasião, o restaurante apresenta pratos especiais que ficam em cartaz de 12 a 14 de junho, como o Risoto de Frutos do Mar, preparado com lula, camarão e polvo (R$ 174), o Medalhão com redução de vinho tinto acompanhado de talharim bicolor artesanal, alcachofrinha e lascas de parmesão (R$ 138), além da sobremesa Trio Apaixonante (R$ 72), que reúne fondant de chocolate com calda de mexerica, espuma de coco com coulis de manga e merenguinho de morango com calda de frutas vermelhas, perfeita para os casais compartilharem.

Serviço – R. Joaquim Antunes, 217, Jardim Paulistano | Tel.: (11) 3081-7204 | Horário de Funcionamento: Terça a Quinta: das 12h às 15h30, e das 19h às 22h30, Sexta: das 12h às 15h30, e das 19h às 23h, Sábado: das 12h às 16h, e das 19h às 23h, Domingo e Feriados: das 12h às 16h

Zucco

Entre as sugestões para iniciar o jantar de Dia dos Namorados, estão o Carpaccio di Branzino (R$ 84), preparado com finas fatias de robalo temperadas com azeite cítrico, servidas sobre mix de folhas e guacamole e finalizadas com bottarga e a Burrata com Caponata Siciliana (R$ 109), combinação clássica que valoriza os sabores mediterrâneos.

Nos pratos de massa, destaque para o Fettuccine alla Romana (R$ 117), preparado com molho de tomate San Marzano, manjericão, linguiça apimentada e fonduta de queijo pecorino, e para o Ravioline di Burrata al Burro di Tartufo Bianco (R$ 129), recheado com burrata e servido com espuma trufada de queijo Grana Padano e manjericão crocante.

Entre os principais, o Branzino alla Mediterranea con Risotto al Limone (R$ 179) combina robalo assado com molho de shiitake, tomate-cereja e manjericão, acompanhado de risoto de limão-siciliano. Já a Lombata di Vitellone al Tartufo Nero e Rosso D'Uovo (R$ 235) traz um corte especial de filé mignon servido com gema pochê, molho de trufas negras e risoto de funghi com queijo brie.

Para encerrar a celebração, a sugestão é dividir uma das sobremesas da casa, como o Petit Gâteau alla Siciliana (R$ 55), bolo quente recheado com creme de limão-siciliano e chocolate branco, acompanhado de sorvete de baunilha e calda de caramelo, ou a delicada Torta Frangipane (R$ 46), preparada com amêndoas, creme mascarpone e calda de laranja.

Serviço: Rua Haddock Lobo, 1416 – Jardins | Tel.: (11) 3897-0666 | Segunda a quinta das 12h às 16h e 19h às 23h, sexta-feira das 12h às 16h e 19h à 0h, sábado das 12h à 0h.

Dalva e Dito

O restaurante Dalva e Dito preparou um menu para celebrar o Dia dos Namorados, composto por cinco tempos e criado especialmente para a data. A experiência começa com couvert de pão de fermentação natural servido com manteiga de garrafa batida. Seguem o amuse-bouche e a entrada - uma coxinha de pato acompanhada de maionese de tucupi e o tartare de filé mignon de fumeiro com gema cremosa, pimenta-de-cheiro e crocante de arroz.

Os pratos quentes são dois: o primeiro apresenta peixe branco com molho de milho e ovas de salmão, e o principal, um short rib com rôti de rapadura e vinho do Porto, purê de batata-doce roxa e crosta de ervas. Para finalizar, choux de morango, chocolate ruby e jabuticaba. O jantar custará R$ 420 por pessoa ou R$ 680 com harmonização.

Serviço: R. Padre João Manuel, 1115 - Cerqueira César. Horários: de segunda a sábado, das 12h às 15h e das 19h às 23h; domingo, das 12h às 16h. Telefone: (11) 3068-4444

Cala del Tanit

Cala del Tanit: Peixe Inteiro na Brasa (Divulgação/Divulgação)

O restaurante voltado para peixes e frutos do mar do chef Oscar Bosch terá um prato especial para o Dia dos Namorados. O peixe inteiro na brasa será acompanhado por mandioquinha e carpaccio de tomates marinados (R$ 338). É necessária reserva para a data. A sugestão de sobremesa é a Torrija — uma espécie de rabanada espanhola, feita com um brioche marinado em um creme de receita especial do chef por 12h, servido com zabaione de Baileys com café e sorvete de crema catalana (R$ 54).

Serviço: Rua Pais de Araújo, 147 - Itaim Bibi, São Paulo/SP – Fone: (11) 3167-7139 | Horário de funcionamento: terça a quinta das 12h às 15h e das 19h às 23h, sexta das 12h às 16h e das 19h às 00h, sábado das 12h às 17h e das 19h às 00h e domingo das 12h às 17h

Bistrot Parigi

Durante a ocasião, os clientes podem aproveitar para conhecer os novos pratos de inverno recém-chegados ao cardápio. Entre eles, destaca-se a Codorna em Massa Folhada (R$ 352), preparada em seu próprio molho com cogumelos morilles importados da França. Já para o Dia dos Namorados, a chef assina uma versão exclusiva da tradicional sobremesa francesa Omelette Norvégienne (R$ 72). A receita combina camadas de pão de ló, sorvete de baunilha e calda de frutas vermelhas envoltas por merengue suíço assado no forno e flambado com licor. A técnica delicada cria um contraste de temperaturas, texturas e sabores que surpreende logo na primeira colherada.

Serviço: Av. Magalhães de Castro, 12.000 – 4º andar – Shopping Cidade Jardim. Telefone: (11) 3198-9440. WhatsApp: (11) 96631-7303. Horário: segunda a quinta-feira, das 12h às 15h e das 19h às 23h. Sexta-feira, das 12h às 16h e das 19h à 0h. Sábado, das 12h às 17h e das 19h à 0h. Domingo, das 12h às 18h.

Gero Itaim

Parigi: filetto alla voronoff (Bruno Geraldi/Divulgação)

O Gero Itaim, sob o comando do chef Lomanto Oliveira, prepara um menu fechado para o Dia dos Namorados no valor de R$ 580 por pessoa. Para começar, os clientes podem escolher entre o Carpaccio de Pato e a Tagliata de Atum, finalizada com raspas de limão, azeite de ervas e croutons. Na sequência, entram em cena o Tortelli de Cordeiro, servido com fonduta de pecorino e funghi portobello, a Lagosta Confitada, acompanhada de caviar, purê de batata e aspargos, ou o Medalhão em Crosta de Tomilho, servido com molho de foie gras, mil-folhas de batata e purê de cenoura. Para encerrar a experiência, a Torta de Chocolate ao Leite, regada com calda de avelã, finaliza a noite em clima romântico.

Serviço: Rua Pedroso Alvarenga, 706 – Itaim Bibi. Telefone: (11) 3513-7480. E-mail: gero.itaim@fasano.com.br. Horário: Segunda a quinta-feira, das 12h às 15h e das 19h à 0h. Sexta-feira, das 12h às 16h e das 19h à 1h. Sábado, das 12h às 17h e das 19h à 1h. Domingo, das 12h às 22h.

Parigi

Parigi: clafoutis di ciliegia (Bruno Geraldi/Divulgação)

A experiência exclusiva para o Dia dos Namorados começa com a Polenta Gratinada (R$ 99), preparada com queijo taleggio. Entre os principais, destacam-se o Medalhão de Mignon (R$ 255), flambado no conhaque e servido com molho cremoso de mostarda e batatas fritas, e o Filé de Pargo (R$ 230), grelhado ao molho choron com chalotas e estragão. O encerramento fica por conta da Clafoutis de Cereja (R$ 68), clássica sobremesa francesa preparada com massa cremosa assada junto à fruta. Pensada para compartilhar, a criação finaliza a experiência de forma leve e reconfortante.

Serviço: Rua Amauri, 275 – Jardim Europa. Telefone: (11) 3896-4111. Horário: segunda a sexta-feira, das 12h às 15h e das 19h à 0h. Sábado, das 19h à 0h. Domingo, das 12h às 17h. E-mail: parigi@fasano.com.br