BBB 26: veja como foi o 1º Sincerão da temporada

BBB 26: Nova edição traz Sincerão reformulado (TV Globo)
Redação Exame
Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 23h28.
Última atualização em 19 de janeiro de 2026 às 23h34.
O Sincerão voltou ao BBB 26 nesta segunda-feira (19). O quadro é uma das dinâmicas mais aguardadas da temporada e foi anunciado com uma novidade no formato.
Tradicionalmente, o Sincerão coloca os confinados frente a frente para conversas francas e provocações que mexem com as emoções dos participantes e do público. Na edição de 2026, a produção decidiu inovar.
A grande mudança é a presença de público nas arquibancadas durante o quadro. Pela primeira vez, familiares e espectadores poderão acompanhar de perto a dinâmica no estúdio, observando as reações dos confinados e o desenrolar das falas. A novidade foi revelada pelo apresentador Tadeu Schmidt no domingo, 18.
No Sincerão dessa segunda-feira no Big Brother Brasil 26, foi anunciada uma novidade que coloca ainda mais poder nas mãos do público. Os chamados “pipoqueiros” da semana, participantes que evitam ou “sabonetam” disputas, foram definidos pela plateia presente nos estúdios, e agora os telespectadores vão decidir quanto tempo eles terão que usar a “touca da pipoca” como símbolo de vergonha na casa. O público decidiu que quem pipocasse usaria o adereço por quatro dias.
Pódio - Edilson Capetinha e Babu Santana
Quem não ganha - Milena
Milena replicou que mesmo após a indicação, isso não a impediria de criar uma amizade com Alberto Cowboy posteriormente.
Pódio - Sarah Andrade, Alberto Cowboy
Quem não ganha - Marcelo
Marcelo replicou que Jonas não tem enredo e que usou uma vulnerabilidade dele para atacá-lo (passar mal na festa). O médico ainda disse que o Veterano não vai se crescer para cima dele.
Pódio - Maxiane, Marciele
Quem não ganha - Jonas Sulzbach
Jonas replicou que já tinha percebido que Marcelo mirava nele no programa.
Pódio - Sol Vega, Jordana
Quem não ganha - Ana Paula Renault
Ana Paula Renault replicou que Aline criou um problema com ela que não existia e que vai ter que carregar até o final.
Pódio - Milena, Samira
Quem não ganha - Aline Campos
Aline Campos replicou que faltou para Ana Paula analisar e conhecer o coletivo.
Pódio - Ana Paula Renault, Breno
Quem não ganha - Aline Campos
Aline Campos replicou que respeita a história de Milena, mas que a justificativa dela foi incoerente.
Ana Paula foi a escolhida como a que teve as melhores respostas, enquanto Aline Campos foi a pior e vai ter que usar a touca do pipoqueiro por quatro dias.
|Participante
|Nota
|Ana Paula
|8,1
|Marcelo
|8
|Milena
|8
|Alberto
|7,3
|Jonas
|5,8
|Aline
|4,5