BBB 26: veja como foi o 1º Sincerão da temporada

O Sincerão voltou ao BBB 26 nesta segunda-feira (19). O quadro é uma das dinâmicas mais aguardadas da temporada e foi anunciado com uma novidade no formato.

Tradicionalmente, o Sincerão coloca os confinados frente a frente para conversas francas e provocações que mexem com as emoções dos participantes e do público. Na edição de 2026, a produção decidiu inovar.

A grande mudança é a presença de público nas arquibancadas durante o quadro. Pela primeira vez, familiares e espectadores poderão acompanhar de perto a dinâmica no estúdio, observando as reações dos confinados e o desenrolar das falas. A novidade foi revelada pelo apresentador Tadeu Schmidt no domingo, 18.

Veja como foi

No Sincerão dessa segunda-feira no Big Brother Brasil 26, foi anunciada uma novidade que coloca ainda mais poder nas mãos do público. Os chamados “pipoqueiros” da semana, participantes que evitam ou “sabonetam” disputas, foram definidos pela plateia presente nos estúdios, e agora os telespectadores vão decidir quanto tempo eles terão que usar a “touca da pipoca” como símbolo de vergonha na casa. O público decidiu que quem pipocasse usaria o adereço por quatro dias.

Alberto Cowboy

Pódio - Edilson Capetinha e Babu Santana

Quem não ganha - Milena

Milena replicou que mesmo após a indicação, isso não a impediria de criar uma amizade com Alberto Cowboy posteriormente.

Jonas Sulzbach

Pódio - Sarah Andrade, Alberto Cowboy

Quem não ganha - Marcelo

Marcelo replicou que Jonas não tem enredo e que usou uma vulnerabilidade dele para atacá-lo (passar mal na festa). O médico ainda disse que o Veterano não vai se crescer para cima dele.

Marcelo

Pódio - Maxiane, Marciele

Quem não ganha - Jonas Sulzbach

Jonas replicou que já tinha percebido que Marcelo mirava nele no programa.

Aline Campos

Pódio - Sol Vega, Jordana

Quem não ganha - Ana Paula Renault

Ana Paula Renault replicou que Aline criou um problema com ela que não existia e que vai ter que carregar até o final.

Ana Paula Renault

Pódio - Milena, Samira

Quem não ganha - Aline Campos

Aline Campos replicou que faltou para Ana Paula analisar e conhecer o coletivo.

Milena

Pódio - Ana Paula Renault, Breno

Quem não ganha - Aline Campos

Aline Campos replicou que respeita a história de Milena, mas que a justificativa dela foi incoerente.

Pipocômetro

Ana Paula foi a escolhida como a que teve as melhores respostas, enquanto Aline Campos foi a pior e vai ter que usar a touca do pipoqueiro por quatro dias.