BBB 26: por que Alberto Cowboy indicou Milena ao Paredão?

O líder Alberto Cowboy indicou Milena ao Paredão deste domingo, 18, afirmando que não tem proximidade com a participante. Segundo ele, a ex-Casa de Vidro prioriza as tarefas da casa e não se envolve com os colegas de confinamento. Cowboy também criticou uma declaração feita por Milena durante a Prova do Líder, quando a sister comentou que os veteranos do programa “já tiveram sua oportunidade”. Com a indicação do líder e a votação da casa, o primeiro paredão do BBB 26 foi formado entre Milena, Ana Paula Renault e Aline Campos. O resultado será anunciado na terça-feira.

Prova Bate e Volta

A Prova Bate-Volta foi disputada por Aline Campos, Ana Paula Renault e Paulo Augusto. A dinâmica era um jogo da memória, e o brother que acertasse mais placas iguais avançam na passarela. Paulo Augusto acertou mais e se livrou da berlinda.

Paredão

O primeiro Paredão da edição foi formado entre Milena, Ana Paula Renault e Aline Campos. O público tem até terça-feira para votar e decidir quem deixa a casa mais vigiada do Brasil.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.