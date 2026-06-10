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Fase de grupos copa 2026

Copa do Mundo 2026: veja a programação dos jogos do primeiro dia do torneio

Embate entre mexicanos e sul-africanos, marcado para quinta-feira, é uma reedição da partida de abertura da Copa do Mundo de 2010

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 10 de junho de 2026 às 17h17.

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O primeiro dia da Copa do Mundo de 2026, nesta quinta-feira, 11, contará com dois jogos pelo Grupo A. O Mundial começa com o confronto entre México e África do Sul, programado para as 16h (horário de Brasília), no Estádio Azteca, na Cidade do México. Mais tarde, às 23h (horário de Brasília), Coreia do Sul e Tchéquia jogam no Estádio Akron, em Guadalajara.

O embate entre mexicanos e sul-africanos é uma reedição da partida de abertura da Copa do Mundo de 2010. Naquele torneio, a partida terminou em empate de 1 a 1, com Siphiwe Tshabalala marcando para a África do Sul e Rafael Márquez empatando para o México. Jogando em casa, a seleção mexicana tenta melhorar a campanha da última Copa, quando foi eliminada ainda na fase de grupos.

A Coreia do Sul apresentou desempenho mais consistente no Catar. Após se classificar em segundo lugar em um grupo formado por Portugal, Uruguai e Gana, a equipe avançou às oitavas de final, mas perdeu para o Brasil por 4 a 1.

A Tchéquia retorna a uma Copa do Mundo após 20 anos. Sua última participação havia sido em 2006. Apesar de contar com jogadores de destaque, como Petr Čech, Pavel Nedvěd e Tomáš Rosický, a equipe não avançou para a fase mata-mata naquela edição.

Quando começa a Copa do Mundo?

Os jogos da Copa do Mundo começam nesta quinta-feira, 11 de junho, e serão realizados nos Estados Unidos, Canadá e México. O torneio será encerrado em 19 de junho.

Quando serão os jogos do Brasil na Copa do Mundo?

Na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira disputará suas partidas nos dias 13, 19 e 24 de junho pelo Grupo C.

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