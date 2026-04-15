Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26: 'Modo Turbo' continua e enquete aponta quem sairá neste Paredão

O líder Leandro Boneco indicou Jordana diretamente à berlinda junto com Ana Paula Renault e Juliano Floss

17º Paredão: Ana Paula, Jordana e Juliano Floss se enfrentam para ver quem continua no programa (Gshow/Globo/Divulgação)

Da Redação
Publicado em 15 de abril de 2026 às 13h34.

Última atualização em 15 de abril de 2026 às 13h44.

Na terça-feira, 14, foi formado o 17º Paredão do Big Brother Brasil 26, após a eliminação de Gabriela.

O líder Leandro Boneco indicou Jordana diretamente à berlinda. Na votação aberta da casa, Ana Paula Renault foi a mais votada. Com direito ao Contragolpe, Jordana puxou Juliano Floss para completar o paredão.

A eliminação vai acontecer na noite de quinta-feira, 16.

O que dizem as enquetes?

O levantamento das 12h desta quarta-feira, 15, do site Votalhada, que reúne dados de diferentes plataformas, mostra que Jordana deve deixar o BBB 26 na quinta-feira.

Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:

Sites (voto da torcida): Ana Paula Renault 7,78% x Jordana 54,63% x Juliano Floss 37,59%
YouTube: Ana Paula Renault 6,55% x Jordana 55,77% x Juliano Floss 38,26%
X (Twitter): Ana Paula Renault 2,09% x Jordana 70,50% x Juliano Floss 27,42%
Instagram: Ana Paula Renault 1,94% x Jordana 73,59% x Juliano Floss 24,47%
Votos consolidados (CPF): Ana Paula Renault 3,53% x Jordana 66,62% x Juliano Floss 32,31%

Na estimativa geral do Votalhada (30%/70%), Jordana aparece com 63,02%, seguida por Juliano Floss, com 32,31%, e Ana Paula Renault, com 4,80%.

O levantamento soma 4.438.563 votos.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

Mais na Exame

