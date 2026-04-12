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Que horas começa o BBB 26 hoje? Modo turbo muda programação

Edição deste domingo, 12, será exibido em dois horários e terá eliminação, Prova do Líder e novo Paredão

Tadeu Schmidt, apresentador do BBB 26 (TV Globo)

Tadeu Schmidt, apresentador do BBB 26 (TV Globo)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 12 de abril de 2026 às 06h24.

O Big Brother Brasil 26 terá uma mudança na programação neste domingo, 12, e será exibido em dois horários diferentes ao longo do dia.

Em clima de modo turbo, o programa vai ao ar às 17h30, com cerca de 20 minutos de duração, logo após a Sessão Telecine de Cinema e antes do Domingão com Huck. Já a edição principal será exibida às 23h10, depois do Fantástico.

O que acontece no BBB 26 hoje?

A edição da tarde terá a eliminação de um participante e o início de uma nova dinâmica que impacta o jogo.

Mais tarde, à noite, o programa volta com a Prova do Líder e a formação de um novo Paredão, dando sequência à reta final do reality.

Durante o Domingão com Huck, haverá ainda um Plantão BBB com o resultado da dinâmica iniciada na primeira parte do programa. O eliminado também participa ao vivo da atração e, em seguida, segue para o Bate-Papo BBB.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três GraçasNo Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 21 de abril de 2026.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother BrasilReality shows

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