Que horas começa o BBB 26 hoje? Modo turbo muda programação

O Big Brother Brasil 26 terá uma mudança na programação neste domingo, 12, e será exibido em dois horários diferentes ao longo do dia.

Em clima de modo turbo, o programa vai ao ar às 17h30, com cerca de 20 minutos de duração, logo após a Sessão Telecine de Cinema e antes do Domingão com Huck. Já a edição principal será exibida às 23h10, depois do Fantástico.

O que acontece no BBB 26 hoje?

A edição da tarde terá a eliminação de um participante e o início de uma nova dinâmica que impacta o jogo.

Mais tarde, à noite, o programa volta com a Prova do Líder e a formação de um novo Paredão, dando sequência à reta final do reality.

Durante o Domingão com Huck, haverá ainda um Plantão BBB com o resultado da dinâmica iniciada na primeira parte do programa. O eliminado também participa ao vivo da atração e, em seguida, segue para o Bate-Papo BBB.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 21 de abril de 2026.