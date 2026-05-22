Setor de parques e atrações cresce 5%, aponta evento no Rio

Com a participação de mais de 40 empresas de 14 países, o 7º SINDEPAT Summit, evento sobre de parques e atrações turísticas, contou com atrações, consolidação de parcerias e revelação de dados importantes do setor, como:

Em 2025, o setor de parques cresceu 5%,

Foram R$ 11,5 bilhões investidos pelas empresas,

As atrações brasileiras receberam 143 milhões de pessoas.

Esse estudo foi idealizado pelo Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas (SINDEPAT) e pela Associação Brasileira de Parques e Atrações (Adibra) e desenvolvido pela Noctua.

“Esta edição mostra que nosso setor segue em forte expansão ao mesmo tempo em que alcança a maturidade”, disse o presidente do Conselho do SINDEPAT, Pablo Morbis, no encerramento do evento.

“Em edições anteriores do Summit, conhecíamos quase todos os participantes. Nesta edição, não. E isso é muito positivo, porque vemos uma quantidade enorme de novos players, tanto na cadeia de fornecedores quanto entre os parques e atrações”, analisou, ao destacar a presença de mais de 500 participantes no Summit, recorde entre as edições.

Parcerias no evento

Durante o SINDEPAT Summit, o diretor da ONU Turismo, Daniel Nepomuceno, formalizou o convite para que o SINDEPAT torne-se membro afiliado da organização mundial.

“Essa é mais uma demonstração da maturidade do setor de parques e atrações turísticas no Brasil. A ONU Turismo reconhece a relevância dos nossos associados no desenvolvimento e fortalecimento de destinos turísticos”, defende Pablo.

Também no evento, foi assinado um Acordo de Cooperação Técnica entre o SINDEPAT e a Embratur.

“Pelo acordo, vamos compartilhar conhecimentos, por meio de workshops, seminários e outros eventos para cruzar dados e pesquisas e identificar como potencializar a chegada de turistas internacionais ao Brasil por meio da promoção de parques e atrações”, explica a presidente executiva do SINDEPAT, Carolina Negri.

A parceria prevê ações conjuntas de divulgação, capacitação da cadeia turística no exterior e estímulo à comercialização internacional de pacotes turísticos, com foco também no turismo de natureza. Na cerimônia de abertura, também foi assinada a parceria com o Sesc, visando benefícios para associados de ambas instituições.

Eventos sociais

Realizada em parceria com o Sesc RJ e com o Grupo Iter, a cerimônia de abertura do 7º SINDEPAT Summit ocorreu no Parque Bondinho Pão de Açúcar, reunindo cerca de 400 participantes.

Os eventos sociais ocuparam todas as noites do Summit, incluindo visita exclusiva ao Cristo Redentor, com o apoio do Paineiras-Corcovado e do Trem do Corcovado. A visita contou com a presença do padre Omar Raposo, reitor do Santuário Cristo Redentor, que ofereceu ainda uma benção a todos os participantes, surpreendidos com a iluminação do Cristo, que ganhou as cores azul e laranja, do SINDEPAT.

O encerramento do Summit foi no Roxy Dinner Show, casa de espetáculos inaugurada há um ano em Copacabana, no endereço do antigo Cine Roxy. A sexta-feira, dia 15, contou ainda com duas opções de visitas técnicas para os participantes: Atrativos do Rio (AquaRio, Yup Star e BioParque do Rio) e Terra dos Dinos, em Miguel Pereira.