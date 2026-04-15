Que horas começa o BBB 26? Hoje tem festa do pijama com cápsula do tempo

O BBB 26 desta quarta-feira, 15, começa mais tarde, às 23h45, logo após o futebol, na programação da TV Globo. O programa ao vivo acompanha os acontecimentos mais recentes dentro da casa após a 15ª eliminação da temporada.

Além disso, a edição exibe os desdobramentos da formação do 17º Paredão e a repercussão entre os participantes na reta final do reality.

O que acontece no BBB 26 hoje?

O destaque da noite desta quarta-feira, 15, é uma celebração especial para o top 5. A produção organizou uma festa do pijama com uma cápsula do tempo interativa, que reúne momentos marcantes da edição.

Durante a dinâmica, os participantes poderão rever trechos de shows, músicas e vídeos das curtições anteriores. A noite também contará com mensagens de artistas enviadas aos confinados.

Entre os nomes confirmados estão o DJ francês Bob Sinclar, que enviou recado para Ana Paula Renault, e Christian Chávez, do grupo RBD, que deixou mensagem para Milena. Cly G também participa com mensagem para Juliano Floss, enquanto Lazzo Matumbi envia recado para Leandro Boneco. Já a banda Kid Abelha preparou uma homenagem para Jordana.

Além das mensagens, os participantes terão um cardápio especial com pizza, sanduíches, pipoca e doces, seguindo o tema da festa.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 21 de abril de 2026.