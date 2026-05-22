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'The Boys', 'Wicked', 'Masterchef' e mais: o que assistir no fim de semana

A estreia da fantasia épica "Wicked: Parte II", a nova temporada de "Masterchef Brasil" e o desfecho de "Margo Está Em Apuros" são os destaques da semana

Filmes e séries: 6 opções para assistir neste fim de semana ( Jasper Savage/Prime/Prime Video)

Filmes e séries: 6 opções para assistir neste fim de semana ( Jasper Savage/Prime/Prime Video)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 22 de maio de 2026 às 07h01.

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O final de maio de 2026 chega com lançamentos de peso para quem quer atualizar a lista de reprodução no fim de semana.

No Prime Video, além da temporada final de The Boys já completa, o streaming também traz com exclusividade a segunda parte da adaptação cinematográfica do fenômeno da Broadway Wicked: Parte II.

Para os fãs de reality shows e culinária, a HBO Max abre as cozinhas para a 13ª temporada do Masterchef Brasil, além de trazer a instigante série documental O Lado Sombrio de Hollywood.

Na Netflix, a grande aposta de ficção científica da semana é The Boroughs, enquanto a Apple TV+ encerra com drama e humor o primeiro ano de Margo Está Em Apuros.

Margo Está Em Apuros (Apple TV)

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No desfecho da primeira temporada, as escolhas e relações de Margo (Elle Fanning) chegam a um ponto decisivo. Enfrentando os desafios da maternidade inesperada e dívidas crescentes, a jovem que sonha em ser escritora precisa redefinir seu futuro neste encerramento que equilibra perfeitamente humor, amadurecimento e emoção.

The Boroughs — Temporada 1 (Netflix)

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Nesta intrigante produção de ficção científica ambientada em uma pacata comunidade de aposentados no deserto de Nevada, um grupo de heróis improváveis precisa se unir. Juntos, eles tentam impedir que uma ameaça sobrenatural e de outra dimensão roube a única coisa que eles não podem recuperar: o tempo.

Wicked: Parte II (Prime Video)

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A aguardada conclusão da saga musical que reconta a história do Mágico de Oz foca no embate ideológico e político entre Elphaba e Glinda. O longa musical entrega performances vocais impressionantes e um design de produção impecável para amarrar o destino das bruxas de Oz.

Masterchef Brasil — Temporada 13 (HBO Max)

O maior reality de culinária do país retorna à plataforma de streaming com novos cozinheiros amadores prontos para encarar a pressão da cozinha mais famosa do Brasil. Pratos desafiadores, rivalidades acirradas e avaliações rigorosas prometem ditar o tom das noites de fim de semana.

Hannah Sobe as Escadas (Mubi)

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O longa acompanha Hannah, uma jovem universitária que aceita um estágio em um escritório de advocacia e se vê dividida entre as ambições profissionais e os emaranhados emocionais de seus relacionamentos. Um retrato íntimo, minimalista e realista sobre as transições da juventude para a vida adulta.

O Lado Sombrio de Hollywood (HBO Max)

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Esta série documental instigante mergulha nos bastidores da indústria do entretenimento para expor as dinâmicas de poder, os escândalos ocultos e o preço psicológico cobrado daqueles que buscam a fama a qualquer custo no tapete vermelho.

  • Round 6

    1/20 Round 6 (Round6netflix)

  • Stranger Things

    2/20 Stranger Things (StrangerThings1)

  • Dark

    3/20 Dark (Dark1)

  • Ozark

    4/20 Ozark (Ozark)

  • House of Cards

    5/20 House of Cards (HouseofCards)

  • The Crown

    6/20 The Crown (TheCrown3)

  • Annie With an E

    7/20 Annie With an E (AnnieWithanE)

  • Sex Education

    8/20 Sex Education (SexEducation)

  • O Gambito da Rainha

    9/20 O Gambito da Rainha (OGambitodaRainha)

  • 10/20 (Bebê Rena)

  • Orange Is The New Black

    11/20 Orange Is The New Black (OrangeIsTheNewBlack)

  • 12/20 (Black Mirror 6ª temporada)

  • Mind Hunter

    13/20 Mind Hunter (MindHunter)

  • Eu Nunca

    14/20 Eu Nunca (EuNunca)

  • 'Bridgerton': 3ª temporada trouxe revelações, casamentos e mudanças que impactam diretamente o futuro da série da Netflix

    15/20 'Bridgerton': 3ª temporada trouxe revelações, casamentos e mudanças que impactam diretamente o futuro da série da Netflix (BRIDGERTON_301_Unit_01161R (1))

  • A série 'Bridgerton' surpreende sem clichês, com burgueses e nobres negros no século XIX

    16/20 A série 'Bridgerton' surpreende sem clichês, com burgueses e nobres negros no século XIX (bridgerton-rainha)

  • The Umbrella Academy

    17/20 The Umbrella Academy (TheUmbrellaAcademy)

  • Lupin

    18/20 Lupin (LuPin)

  • One Piece

    19/20 One Piece (OnePiece)

  • Master of None

    20/20 Master of None (MasterofNone)

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