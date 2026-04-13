'Sincerão' do BBB 26: participantes revelam atitudes que não repetiriam

No BBB 26, o "Sincerão" desta segunda-feira, 13, colocou os participantes frente a frente para avaliar comportamentos dentro da casa. Na dinâmica, os brothers e sisters precisaram apontar atitudes de colegas que não repetiriam fora do reality.

A atividade foi apresentada por Tadeu Schmidt e marcou mais um momento de confronto na reta final do programa.

Como foi a dinâmica

Diferente de semanas anteriores, o "Sincerão" não contou com provas externas ou punições. Desta vez, os confinados participaram de um bate-papo direto na sala, refletindo sobre aprendizados ao longo da convivência.

Cada um precisou escolher um colega do top 6 e destacar uma atitude que considerou negativa, explicando por que não repetiria aquele comportamento fora do programa.

O que disseram cada participantes

Ana Paula Renault escolheu Jordana e criticou a tentativa de controlar a forma como os acontecimentos são interpretados dentro do jogo. Segundo ela, insistir em “contar e recontar” situações para impor uma versão não é algo que pretende levar para a vida.

Gabriela apontou Milena e mencionou atitudes que considerou provocativas em excesso, sobretudo em momentos de conflito. Apesar disso, reconheceu que a participante apresentou mudanças ao longo do jogo.

Juliano Floss escolheu Gabriela e destacou a ansiedade e a insegurança como pontos de atenção, afirmando que também se identifica com essas características.

Jordana, por sua vez, escolheu Ana Paula Renault e afirmou ver na colega atitudes que considera contraditórias em relação ao que foi dito durante a dinâmica. A advogada também criticou a criação de situações dentro do jogo e apontou que prefere verbalizar diretamente suas percepções, sem adotar postura que, segundo ela, remeta a vitimização.

Leandro Boneco escolheu Jordana e citou também Gabriela ao comentar atitudes que considera semelhantes entre as duas. O participante afirmou que se sentiu julgado de forma precipitada no início do jogo e criticou esse tipo de comportamento, destacando que não pretende levá-lo para fora da casa.

Por fim, Milena escolheu Gabriela e destacou a lealdade como principal ponto. A participante afirmou que valoriza manter alianças até o fim e criticou atitudes que, na sua visão, demonstram falta de comprometimento com esse princípio dentro do jogo.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.