'Sincerão' do BBB 26: participantes revelam atitudes que não repetiriam

Tadeu Schmidt, apresentador do BBB 26 (TV Globo)
Redação Exame
Publicado em 13 de abril de 2026 às 23h36.
Última atualização em 13 de abril de 2026 às 23h40.
No BBB 26, o "Sincerão" desta segunda-feira, 13, colocou os participantes frente a frente para avaliar comportamentos dentro da casa. Na dinâmica, os brothers e sisters precisaram apontar atitudes de colegas que não repetiriam fora do reality.
A atividade foi apresentada por Tadeu Schmidt e marcou mais um momento de confronto na reta final do programa.
Diferente de semanas anteriores, o "Sincerão" não contou com provas externas ou punições. Desta vez, os confinados participaram de um bate-papo direto na sala, refletindo sobre aprendizados ao longo da convivência.
Cada um precisou escolher um colega do top 6 e destacar uma atitude que considerou negativa, explicando por que não repetiria aquele comportamento fora do programa.
Ana Paula Renault escolheu Jordana e criticou a tentativa de controlar a forma como os acontecimentos são interpretados dentro do jogo. Segundo ela, insistir em “contar e recontar” situações para impor uma versão não é algo que pretende levar para a vida.
Gabriela apontou Milena e mencionou atitudes que considerou provocativas em excesso, sobretudo em momentos de conflito. Apesar disso, reconheceu que a participante apresentou mudanças ao longo do jogo.
Juliano Floss escolheu Gabriela e destacou a ansiedade e a insegurança como pontos de atenção, afirmando que também se identifica com essas características.
Jordana, por sua vez, escolheu Ana Paula Renault e afirmou ver na colega atitudes que considera contraditórias em relação ao que foi dito durante a dinâmica. A advogada também criticou a criação de situações dentro do jogo e apontou que prefere verbalizar diretamente suas percepções, sem adotar postura que, segundo ela, remeta a vitimização.
Leandro Boneco escolheu Jordana e citou também Gabriela ao comentar atitudes que considera semelhantes entre as duas. O participante afirmou que se sentiu julgado de forma precipitada no início do jogo e criticou esse tipo de comportamento, destacando que não pretende levá-lo para fora da casa.
Por fim, Milena escolheu Gabriela e destacou a lealdade como principal ponto. A participante afirmou que valoriza manter alianças até o fim e criticou atitudes que, na sua visão, demonstram falta de comprometimento com esse princípio dentro do jogo.
Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.