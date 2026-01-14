Pop

BBB 26: Milena tem crise de choro após perder 'Prova do Líder'

Recreadora deixa a disputa de resistência e é consolada por Juliano Floss na sala da casa

BBB 26: sister desabafa sobre desgaste físico e lamenta eliminação (Globo)

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 13h44.

Milena foi uma das participantes que mais foi comentada nessa quarta-feira, 14, depois de deixar a Prova do Líder de resistência no BBB 26.

A sister entrou na sala da casa visivelmente abalada, chorando, e foi consolada pelo colega de confinamento Juliano Floss.

Eliminação da prova

A recreadora estava entre os últimos competidores na disputa de resistência, que busca apontar o primeiro líder da temporada.

Após ser eliminada da prova, ela se sentou na sala e desabafou sobre a pressão e o desgaste físico e emocional que sentiu durante a dinâmica. Milena lamentou o esforço contínuo e afirmou que havia se dedicado tanto que tirou da própria rotina até coisas básicas como sono e fome.

Milena também fez comentários sobre Sol Vega, que permaneceu na prova, chegando a chamar a rival de “bruxa velha”, o que gerou reação interna e depois repercussão entre os confinados.

Juliano tentou acalmar a sister lembrando que, mesmo sem vencer a prova, ela ainda estava no jogo e poderia seguir na casa.

Confusão durante a prova

Durante a Prova do Líder de resistência do BBB 26, duas sisters protagonizaram a primeira briga da temporada após uma conversa sobre o Queridômetro.

A discussão começou quando Milena comentou sobre um emoji de planta que recebeu de Sol Vega, e rapidamente a conversa esquentou com acusações de quem falava demais e quem queria aparecer no jogo. As duas trocaram provocações e críticas pessoais, levantando o clima tenso entre os participantes ainda nas primeiras horas da prova.

Veja o momento da briga entre as participantes:

yt thumbnail

Quem continua na Prova do Líder?

No momento, seis participantes continuam firme na disputa pela liderança. Eles seguem na prova de resistência, resistindo fisicamente e estrategicamente durante, por enquanto, as 13 horas de prova.

Os nomes que ainda restam na prova são: Sarah Andrade, Marciele, Edilson Capetinha, Breno, Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach. A dinâmica segue aberta e não tem previsão exata de término.

Onde assistir o BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três GraçasNo Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

